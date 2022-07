Realme 9 in offerta al minimo storico: la miglior offerta di oggi

Realme è l’azienda che negli ultimi due anni più si è fatta conoscere in Italia. E il merito è soprattutto dei suoi smartphone che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nella fascia di prezzo degli entry-level e dei medio di gamma (quelle più ambite dai produttore e più richieste dagli utenti) ha conquistato una grossa fetta di mercato, anche grazie a dispositivi come il realme 9 5G. Stiamo parlando di uno degli ultimi smartphone lowcost lanciato sul mercato dall’azienda cinese e che oggi troviamo in offerta su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 26%. E tutto a pochi mesi dall’uscita sul mercato. La promozione non ha una data di scadenza e potrebbe terminare nel giro di poche ore o pochi giorni e quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Tra i medio di gamma è sicuramente uno di quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo.

realme 9 5G

E lo dimostra la scheda tecnica, impreziosita anche da un processore Snapdragon che integra il processore 5G. E poi troviamo anche uno schermo ultra fluido con refresh rate a 120Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP. Insomma, ha tutte le carte in regola per essere un vero best buy, soprattutto a questo prezzo.

Realme 9 5G: la scheda tecnica

È facile pensare che uno smartphone lowcost sia anche di bassa qualità. Niente di più sbagliato, soprattutto quando abbiamo a che fare con i dispositivi realme. E questo nuovo realme 9 5G che troviamo in offerta ne è la dimostrazione. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento maggiormente esposto: lo schermo. Troviamo un display da 6,6" con frequenza di aggiornamento a 120Hz che lo rende super fluido con ogni tipologia di contenuto (caratteristica che solitamente si trova solamente negli smartphone top). Ottimo anche il processore: a bordo troviamo lo Snapdragon 695 che integra il modem 5G con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ci sono anche 3GB di RAM virtuale che rendono il dispositivo ancora più performante.

Il comparto fotografico si rivela all’altezza del dispositivo. Nella parte posteriore troviamo ben tre sensori: una fotocamera principale da 50MP, e poi due sensori da 2MP dedicati agli scatti macro e alle foto in bianco e nero. La fotocamera selfie, invece, è da 16MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare la qualità degli scatti e dei video. Troviamo anche una modalità di scatto ad hoc pensata per chi ama la fotografia di strada.

Chiudiamo in bellezza con la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia anche fino a due giorni (dipende dall’utilizzo che si fa del dispositivo). Il lettore per le impronte digitali si trova di lato e permette di sbloccare il dispositivo in meno di un secondo.

Realme 9 5G in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il realme 9 5G è in offerta su Amazon a un prezzo di 207,50€, con un super sconto del 26% che fa risparmiare più di 70€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del prezzo più basso fatto registrare nell’ultimo periodo e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo.

realme 9 5G