Realme 9 Pro, super minimo storico: è da comprare subito

È tempo di grandi offerte su Amazon, soprattutto per alcuni modelli di smartphone tra i più ricercati e desiderati dagli utenti. Oggi è la volta del realme 9 Pro, uno smartphone a metà tra un medio di gamma e un top di gamma. Il prezzo, però, è molto più vicino a quello di un entry-level e questo fa capire la bontà dell’offerta di cui vi parliamo oggi. Il realme 9 Pro, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 32% e si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis.

Il realme 9 Pro è uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda cinese e subito si è fatto apprezzare alcune caratteristiche uniche. Come ad esempio lo schermo con refresh rate fino a 120Hz, caratteristica che solitamente troviamo solo su smartphone di livello superiore. Da non sottovalutare anche l’ottima batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. E per concludere troviamo un processore Snapdragon con modem 5G integrato. Come capita spesso con questa tipologia di offerte, potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Realme 9 Pro: la scheda tecnica

Realme è oramai una realtà del mercato italiano e non deve stupire il fatto che è tra le aziende più in crescita. Il merito è anche e soprattutto di dispositivi come il realme 9 Pro che ha ricevuto anche il bollino "Amazon’s Choice" riservato solamente a prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del dispositivo.

Il realme 9 Pro ha uno schermo da ben 6,6 pollici con risoluzione FHD e grazie alla tecnologia SuperSmooth anche un refresh rate fino a 120HZ che lo rende super fluido, soprattutto con le app per i videogame e con i social. Per ottimizzare il consumo della batteria, lo schermo adatta la frequenza di aggiornamento in base alla tipologia di contenuto: 30Hz quando è statico, 48Hz con i film, 50 Hz con le serie TV, 60Hz con i video, fino ad arrivare ai 90/120Hz per lo streaming. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una microSD. Se si ha necessità di maggior potenza, è possibile espandere la RAM in maniera dinamica fino a 11GB.

Buono anche il comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 64MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da una fotocamera macro da 4cm. La fotocamera frontale è da 16MP. Non mancano le varie modalità di scatto che migliorano la qualità delle immagini e dei video grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La modalità Notte, ad esempio, permette di scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

Chiudiamo con uno degli aspetti migliori dello smartphone: la batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 33W. Oltre a durare fino a due giorni, si ricarica in tempi piuttosto rapidi, poco più di sessanta minuti.

Realme 9 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il realme 9 Pro è disponibile a un prezzo di 225€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 100€ e per il dispositivo si tratta del prezzo più basso di sempre, inferiore anche a quello del Prime Day (e questo dovrebbe far capire la bontà dell’offerta). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La spedizione e la vendita sono diretti direttamente da Amazon e c’è anche la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

realme 9 Pro