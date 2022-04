Realme 9: quando arriva il nuovo medio che punta sulla fotocamera

Per tutti i fan del sub-brand di Oppo arriva una buona notizia. La data di lancio dello smartphone Realme 9 4G è stata ufficialmente confermata dall’azienda: presto si potranno scoprire tutte le specifiche tecniche e il design dell’ultimo dispositivo economico del brand cinese, a partire dalla (probabile) performante fotocamera. Il produttore di smartphone con sede a Shenzhen presenterà il nuovo telefono giovedì 7 aprile, durante un evento che si terrà in India.

Il Realme 9 ha fatto ultimamente la sua comparsa sul sito Web dell’ente di certificazione TDRA (Telecommunications And Digital Government Regulatory Authority) ed è stato oggetto di molte indiscrezioni, come la disponibilità nelle opzioni di colore Stargaze White, Sunburst Gold e Meteor Black. Ricordiamo che a febbraio hanno debuttato in Italia i Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ (in foto): il primo è disponibile solo in versione 4G e ad un prezzo veramente basso, mentre gli altri due presentano specifiche tecniche superiori (e il 5G), pur mantenendo un costo competitivo. Dei tre telefoni, ad esempio, solo il modello Pro+ vanta uno schermo AMOLED.

Realme 9 4G: come sarà

Il device dovrebbe sfoggiare un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD + e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con a bordo il sistema operativo Android 12, il Realme potrebbe contare sul processore MediaTek Helio G96 octa-core, associato a due configurazioni di memoria: un modello da 6 GB di RAM + 128 GB di storage interno e una variante da 8 GB di RAM + 128 GB di memoria.

Per l’ottica, lo smartphone di Realme dovrebbe contare su una configurazione a tripla fotocamera posteriore (tra l’altro, con un sensore principale da 108 MP e un obiettivo Samsung ISOCELL HM6), un flash LED e una selfie-camera da 16 MP. Inoltre, sembra che il device vanterà una generosa batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W.

Prezzo e disponibilità

Stando a quanto emerso, il prezzo del Realme 9 4G potrebbe aggirarsi intorno ai 180 euro. Per quanto riguarda la disponibilità, non si hanno ancora indicazioni sui mercati di riferimento: eccetto l’India, non siamo al momento certi se il device arriverà anche su in altre regioni.