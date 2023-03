Realme C55 ufficiale in Asia, arriverà in Italia?

Il prossimo 7 marzo Realme svelerà il suo nuovo smartphone Realme C55, e sappiamo molto di quello che ci aspetta in anteprima grazie Realme Indonesia che sulla sua pagina internet ha già pubblicato buona parte delle caratteristiche tecniche. La domanda che tutti si fanno, però, è se quest telefono arriverà anche in Europa e, in particolare, anche in Italia dove potrebbe avere un discreto mercato soprattutto grazie alla "Mini Capsule", il notch a forma variabile che imita la Dynamic Island di iPhone 14 Pro.

Realme C55, caratteristiche tecniche

Per questo modello di smartphone di fascia medio-bassa, Realme ha deciso di usare un SoC MediaTek Helio G88, che appunto nella gamma del produttore taiwanese è tra quelli meno costosi (e ovviamente meno performanti) e ha un modem solo 4G. In abbinamento a questo processore vengono proposte due configurazioni di RAM e storage. La prima prevede 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la seconda, molto più interessante conta su 8 GB di RAM e 256 di storage interno che, in entrambi i casi si può aumentare con l’inserimento di una memoria microSD.

Come molti smartphone recenti, anche Realme C55 è compatibile con la tecnologia "Virtual Ram" che permette di aumentare (nel caso specifico di raddoppiare) la dotazione di RAM prendendo i relativi GB dallo spazio libero nello storage.

Il display è da 6,72 pollici, di tipo LCD, e con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 90 Hz. Per girare i video e scattare le foto, il C55 prevede la presenza di una doppia fotocamera da 64 MP, mentre per i selfie è inserito centralmente nel display (nella zona alta) un classico sensore da 8 MP.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 5.000 mAh che è compatibile con la ricarica SuperVOOC da 33 Watt. Il dispositivo esce dalla fabbrica con Android 13 e interfaccia utente proprietaria Realme UI 4.0.

Realme C55: la "Mini Capsule"

Sicuramente uno degli aspetti più interessanti del nuovo Realme C55 è la funzione che il produttore chiama Mini Capsule. Questa si attiva al centro del display, nella zona occupata dal sensore per i selfie, ed offre alcune informazioni, proprio come fa la famosa Dynamic Island proposta sugli iPhone di Apple. Queste informazioni, sicuramente utili, includono lo stato della batteria, quanti GB di dati si stanno utilizzando e non ultimo i chilometri (o metri per i più sedentari) che si sono percorsi a piedi durante la giornata.

Realme C55: prezzo e disponibilità

L’unica cosa che Realme Indonesia non svela è il prezzo del nuovo Realme C55, ma per sapere il suo costo bisognerà attendere solo pochi giorni. Al momento non è chiaro se il produttore cinese intende proporre il suo nuovo modello di fascia media anche in altri continenti oltre all’Asia e di conseguenza non si hanno al momento notizie di un suo arrivo in Europa e quindi in Italia.

Tuttavia, sappiamo che in Italia è arrivato il Realme C35 e altri modelli della famiglia Realme C, quindi non è affatto da escludere che arrivi anche il nuovo Realme C55. Per avere un’idea sui prezzi, invece, basti considerare che Realme C35 in Italia costa circa 220 euro ma è un dispositivo con specifiche tecniche molto inferiori.