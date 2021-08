Realme GT Master Edition: OK, il prezzo è giusto

Sta per arrivare anche in Europa Realme GT Master Edition, lo smartphone dell’azienda in orbita Oppo che ha fatto parlare di sé per il presunto utilizzo delle memorie virtuali e soprattutto per il prezzo basso se rapportato alla qualità dell’hardware. Del resto è l’obiettivo che Realme si è posta fin da subito: spingere sul rapporto qualità prezzo.

Detto, fatto. Con Realme GT Master Edition l’azienda è pronta ad aggiungere un altro pezzo pregiato alla schiera dei prodotti con cui fare la “guerra" alla concorrenza, pratica in cui Realme riesce benissimo visto che a guardare le analisi sul suo rendimento sorprende la sua crescita: nel secondo trimestre del 2021 i numeri di vendita messi a referto in Europa si sono impennati verso l’alto di quasi duemila punti percentuali (1.800% secondo IDC) rispetto allo stesso trimestre del 2020. Insomma, Realme è in rampa di lancio, ed un’ulteriore linfa vitale per sostenere la sua corsa potrebbe arrivare proprio da GT Master Edition di cui, nelle ultime ore, sono arrivati i prezzi a cui dovrebbe essere proposto nel Vecchio Continente.

Realme GT Master Edition, prezzi e dettagli europei

L’indiscrezione di oggi su Realme GT Master Edition è interessante non solamente perché ci offre uno spunto su quello che dovrebbero essere i prezzi europei dello smartphone cinese, ma anche perché ci arrivano informazioni preziose su colorazioni e tagli di memoria disponibili.

Realme GT Master Edition dovrebbe essere disponibile in Europa in nero, grigio e bianco, ed in due configurazioni di memoria, diverse tanto in termini di memoria RAM quanto in spazio di archiviazione, il che è interessante perché in questo modo vengono coperte il maggior numero di esigenze.

Chi troverà sufficiente per le proprie abitudini la variante da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione potrà spendere davvero poco alla luce delle caratteristiche di Realme GT Master Edition: se l’indiscrezione dicesse il vero, il suo prezzo di listino sarebbe di 349 euro, mentre chi volesse di più dovrebbe virare sulla variante 8+256 GB da appena 50 euro in più, quindi 399 euro.

Realme GT Master Edition, come sarà

Prezzi più che appaiono più che corretti per uno smartphone Android che sarà spinto dallo Snapdragon 778G di Qualcomm, chip a 6 nanometri con frequenza massima di 2,4 GHz. Ottime specifiche anche per il display, un Super AMOLED con risoluzione Full HD+ da 6,4 pollici e soprattutto frequenza di aggiornamento di 120 Hz, con una luminosità di picco più che sufficiente (1.000 nits) ed il 100% di copertura dello spazio colore DCI-P3.

Il gruppo fotocamere posteriori di Realme GT Master Edition è composto da tre elementi: un sensore principale da 64 MP, un ultra grandangolare da 8 MP ed un sensore per la rilevazione della profondità di campo da 2 MP, mentre per la fotocamera per i selfie i progettisti hanno preferito un Sony IMX615 da 32 MP. Il sensore di impronte digitali è integrato nel display. C’è ovviamente il supporto alla connettività 5G e poi Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1 e chip NFC per i pagamenti.

Batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 watt, l’interfaccia utente è la Realme UI 2.0 basata su Android 11.