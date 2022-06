Realme GT Neo 3 arriva in Italia: ecco quando

Realme GT Neo 3 è uno degli smartphone medi del 2022 e chiamarlo medio, per molti aspetti, è anche una forzatura. Annunciato in Cina a fine marzo, adesso questo telefono sta per arrivare anche negli altri mercati, Europa e Italia comprese. Sarà apprezzato soprattutto per una cosa: ha la ricarica a 150 watt.

L’appuntamento per il lancio globale di Realme GT Neo 3 è per l’8 giugno, alle 13:00 italiane, e si prevede che il modello globale sia lo stesso di quello cinese. Realme, fino ad oggi, ha fatto sempre così almeno per i modelli più interessanti e, di conseguenza, l’unico dubbio in merito a questo telefono è relativo proprio alla ricarica: in Cina ne sono stati lanciati due, con velocità di ricarica diverse (rispettivamente 80 e 150 watt), e non è certo che arrivino entrambi in UE. Entrambi, in ogni caso, ricarica a parte condividono la stessa ottima scheda tecnica basata sul nuovo chip MediaTek Dimensity 8100.

Realme GT Neo 3: caratteristiche tecniche

Il chip MediaTek Dimensity 8100 5G usato per il Realme GT Neo 3 è un SoC di fascia medio-alta. Ma più alta che media: ha prestazioni che si avvicinano a quelle del Qualcomm Snapdragon 888, cioè il chip dei top di gamma dell’anno scorso. A supporto del SoC troviamo memorie da 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo è un AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, le fotocamere sono 3: la principale da 50 MP (Sony IMX766 con stabilizzazione ottica), una ultra wide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La selfie camera è, invece, da 16 MP.

Come già accennato, in Cina Realme GT Neo 3 è proposto con due configurazioni di batteria e ricarica: 5.000 mAh con ricarica a 80 watt, o 4.500 mAh con ricarica a 150 watt. Con la ricarica a 150 watt si può ricaricare mezza batteria in appena 5 minuti.

Realme GT Neo 3: quanto costa

Entrambe le configurazioni di Realme GT Neo 3 sono in vendita in Cina dal 30 marzo. Quella con ricarica a 80 watt al prezzo di 1.999 yuan (circa 285 euro) per la versione da 6/128 GB, 2.299 yuan (circa 328 euro) per la versione 8/128 GB, 2.599 yuan (circa 371 euro) per la versione 12/256 GB.

Realme GT Neo 3 con batteria da 4.500 mAh e ricarica da 150 watt, invece, è in vendita in cina a circa 370 euro per la versione 8/128 GB e circa 400 euro per la versione 12/256 GB. Tra pochi giorni, l’8 giugno, sapremo se tutte queste versioni arriveranno anche in Italia e a che prezzi.