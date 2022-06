Realme GT Neo 3 e Neo 3T in Europa: caratteristiche e prezzi

Dopo la presentazione in Cina, avvenuta a fine marzo, ecco la versione “global" di Realme GT Neo 3 e, insieme ad essa, una variante esclusiva per il mercato internazionale: Realme GT Neo 3T . Quest’ultima, però, assomiglia un po’ troppo ad un telefono già visto in Italia. A proposito di italia: sono stati comunicati i prezzi in dollari, ma non conosciamo i prezzi italiani.

Tra i due smartphone Realme GT Neo 3 e Realme GT Neo 3T ci sono differenze di processore, fotocamera principale e potenza della ricarica della batteria (in entrambi i casi molto alta). Da un lato, su Relame GT Neo 3, abbiamo la versione con a bordo il SoC MediaTek Dimensity 8100 e dall’altro, su Relame GT Neo 3T, il chip Qualcomm Snapdragon 870 (derivato dallo Snapdragon 865, top di gamma nel 2020). Anche la ricarica rapida interviene a marcare la differenza tra i due modelli: se la versione standard del GT Neo 3 presenta una ricarica UltraDart da 150 W, nella versione T troviamo la SuperDart da 80 W. Infine, qualche annotazione sul design che rimanda al mondo del racing: sul retro del GT Neo 3T c’è una motivo che ricorda la bandiera a scacchi, mentre su GT Neo 3 ci sono due vistose strisce bianche su sfondo blu.

Realme GT Neo 3: caratteristiche tecniche e prezzo

Come anticipato, nella versione standard del GT Neo 3 troviamo il processore MediaTek Dimensity 8100 abbinato a 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile con microSD. Il display è un AMOLED FHD+, HDR10+ da 6,7 pollici e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sul retro sono collocate tre fotocamere: un sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con stabilizzatore ottico (OIS), un grandangolo da 8 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è un sensore Samsung S5K3P9 da 16 MP.

La batteria di Realme GT Neo 3 in Cina è disponibile in due versioni: da 4.500 mAh ha la ricarica rapida UltraDart 150 W, (in 5 minuti ricarica il 50%) oppure da 5.000 mAh con SuperDart 80 W (in 12 minuti ricarica il 50%). Tuttavia, al momento per il mercato globale è stata annunciata solo la versione da 150 watt, a questi prezzi:

Realme GT Neo 3 – Versione 8/256 GB – 649,99 dollari

Realme GT Neo 3 – Versione 12/256 GB – 749,99 dollari

Realme GT Neo 3T: caratteristiche tecniche e prezzo

Come anticipato a bordo del realme GT Neo 3T troviamo il SoC Snapdragon 870 abbinato a 8 GB di RAM 1 128/256 GB di memoria di archiviazione.

Il display è un AMOLED FHD+, HDR10+ da 6,62 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Sul retro troviamo tre fotocamere, il sensore principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 8MP e il macro da 2 MP. La fotocamera frontale è un sensore da 16 MP.

Per chi non se ne fosse accorto, questo telefono è identico al Realme GT Neo 2 già presente da qualche mese sul mercato, con la sola eccezione della batteria che, nel Neo 3T, carica a 80 watt e non a 65 watt (ma è sempre da 5.000 mAh). I prezzi global di Realme GT Neo 3T sono questi: