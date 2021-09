Realme GT Neo si vende benissimo, già pronto il successore

È stato necessario pochissimo tempo a Realme per farsi largo tra i grandi. Non è difficile capirne le ragioni: la giovane azienda cinese ha conquistato tutti con prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo e ha alle spalle un colosso mondiale come Oppo, il che dà sicurezza ai clienti di acquistare un oggetto di assoluta qualità.

All’interno della gamma smartphone di Realme c’è più di un prodotto interessante: si trova lo smartphone più potente, adatto a chi gioca spesso in mobilità, c’è quello più attento al design, quello più economico e ancora quello che tenta di offrire il compromesso migliore tra equilibrio generale e prezzo. Insomma, da quest’ultimo esempio vien fuori, in una parola, il ritratto di uno smartphone “solido" quale Realme GT Neo, un prodotto ancora recentissimo (è stato ufficializzato lo scorso marzo) che nonostante la giovanissima età è già stato venduto in un milione di unità, un numero che fa capire bene la portata del suo successo.

Realme GT Neo2, come sarà

Sulla scia di questo, Realme vuole rilanciare lanciando il successore. A sentire gli informatori e le informazioni da loro condivise, Realme GT Neo2 sarebbe pronto al debutto: sappiamo pressoché tutto sul suo conto, dal design passando per le caratteristiche tecniche.

Realme GT Neo2 rimarrà, come lo smartphone attuale, un prodotto solido: lo è il chip su cui viene basato l’intero progetto, lo Snapdragon 870 di Qualcomm, una base tecnica 5G ad alte prestazioni ma che alle aziende non costa troppo, cosicché il prezzo di GT Neo2 possa rimanere tra i limiti dell’accettabile.

Ci sarà poi un display AMOLED Full HD+ da 6,62 pollici a 120 Hz che integra il lettore di impronte digitali e sul quale è ricavato un foro per la fotocamera per i selfie da 16 MP. Sul posteriore tre le fotocamere: principale da 64 MP, grandangolare da 8 MP e infine una macro da 2 MP. Dovrebbe esserci una sola configurazione di memoria, con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Da 5.000 mAh la batteria con ricarica rapida a 65 watt.

Da Ben Geskin, un leaker di solito abbastanza attendibile, arriva una locandina apparentemente realizzata da Realme in cui viene mostrata l’edizione speciale di GT Neo2 in collaborazione con AMG, esclusivo brand ad alte prestazioni di Mercedes Benz, perfetta per chi ama la velocità a tutto tondo ed i colori che non passano inosservati, come il verde tipico di AMG.

Realme GT Neo: i motivi del successo

Se da un lato si attende l’arrivo di GT Neo2, dall’altro si può legittimamente valutare di ridurre l’attesa a zero e acquistare Realme GT Neo, risparmiando pure qualcosa. GT Neo, come detto in apertura, è tutt’altro che un prodotto obsoleto: presentato a marzo, ha una base tecnica sotto molti aspetti identica a quella del successore, e anche lui punta tutto sull’equilibrio.

Ci sono un ampio display (6,43") AMOLED a 120 Hz, un chip 5G molto solido e rapido come il Dimensity 1200 di MediaTek, memorie rapidissime, tre fotocamere sul retro, speaker stereo, connettività ai vertici con tanto di ingresso per il jack audio da 3,5 mm (che GT Neo2 dovrebbe non avere), 4.500 mAh di batteria con ricarica rapida a 50 watt.

L’alternativa: Realme GT MAster Edition

In Italia, purtroppo, Realme non commercializza questo smartphone. Ma sul nostro mercato abbiamo l’ottima alternativa Realme GT Master Edition, che si differenzia dal GT Neo quasi esclusivamente per il chip usato: Qualcomm Snapdragon 778 invece di MediaTek Dimensity 1200. Il GT Master Edition ha una batteria un filo più piccola ma una selfie camera con il doppio della risoluzione.

GT Master Edition ha un prezzo superiore al GT Neo, ma al momento è in sconto su Amazon e il prezzo diventa lo stesso: 299 euro (-50 euro, -14%).

REalme GT Master Edition – Chip Qualcomm Snapdragon 778G 5G – Versione 6/128 GB