Realme GT Neo2, il nuovo top di gamma è già in super offerta

Tra le aziende cinesi che producono smartphone, Realme è sicuramente una delle più attive nell’ultimo anno. Ha lanciato in Italia tanti modelli differenti che coprono tutte le fasce: dagli entry-level fino ai top di gamma. Tutti gli smartphone Realme hanno, però, una caratteristica in comune: l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ed è così anche per il nuovo Realme GT Neo 2, da pochi giorni lanciato sul mercato e già disponibile in super-offerta su Amazon a poco più di 350€.

Si tratta di uno smartphone top di gamma che si va a posizionare sulla stessa fascia dello Xiaomi Mi 11 Lite e del OnePlus Nord 2. Dispositivi che in quali condivide anche qualche caratteristica tecnica. Il Realme GT Neo 2, però, si distingue per il design, con una cover molto colorata e distinguibile. Si tratta di una strategia che l’azienda cinese sta portando avanti da un po’: con gli smartphone che oramai si somigliano un po’ tutti, puntare sull’originalità è sicuramente un punto di forza. Se state cercando uno dei migliori smartphone in offerta per il Black Friday 2021, il Realme GT Neo 2 si candida a esserlo.

Le caratteristiche tecniche del Realme GT Neo 2

Un vero e proprio top di gamma. Così si può riassumere la scheda tecnica del nuovo Realme GT Neo 2. A bordo troviamo un processore Snapdragon 870 5G costruito con un processo a 7nm. Non ha la stessa potenza dello Snapdragon 888, ma la differenza non è molta. A supporto troviamo 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna, a seconda della versione (su Amazon sono in offerta entrambi i modelli, sia quello con meno RAM sia quello con più spazio d’archiviazione). Lo schermo è abbastanza grande: 6.63" con risoluzione FullHD e refresh rate a 120Hz. Per tenere a bada la temperatura interna Realme ha anche progettato un nuovo sistema di raffreddamento del calore in acciaio inox che protegge le componenti interne del dispositivo.

Anche il comparto fotografico è in linea con quello di un top di gamma. Nella parte posteriore trovano posto tre sensori fotografici: quello principale da 64 Megapixel, uno grandangolare da 8 Megapixel e la fotocamera macro da 4 Megapixel. Realme ha sviluppato anche delle modalità ad hoc per gli amanti della fotografica "urban" e per le foto in notturna.

Il Realme GT Neo 2 è anche uno smartphone da gaming. Attivando la modalità GT 2.0 l’esperienza di gioco viene ottimizzata e l’utente non viene disturbato con notifiche inutili, oltre ad avere performance migliorate. Sul fronte dell’autonomia troviamo una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 65W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

Realme GT NEO in offerta per il Black Friday 2021: prezzo e sconto

Su Amazon sono in offerta sia la versione del Realme GT Neo 2 da 8GB-128GB sia il modello più performante da 12GB-256GB. In entrambi i casi lo sconto è pari al 18%. Per la versione meno performante dello smartphone top di gamma cinese il prezzo è di 369€, mentre per il modello più performante bisogna sborsare 449€. Se siete alla ricerca di un vero smartphone top di gamma lowcost, il Realme GT Neo 2 è quello che fa per voi.

In totale le colorazioni disponibili sono quattro

realme GT Neo 2 8/128GB – Blu

realme GT Neo 2 8/128GB – Nero

realme GT Neo 2 12/256GB – Verde

realme GT Neo 2 12/256GB – Nero

