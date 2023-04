Realme GT Neo5 SE ufficiale: caratteristiche e prezzo

Realme GT Neo5 SE è stato presentato in Cina, come versione più economica del Realme GT Neo5. Si posiziona per questo pienamente in fascia media 2023, a partire dal chip utilizzato: il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, soluzione pensata proprio per la fascia medio-alta del mercato Android. Realme GT Neo5 SE, per quanto si oggi, non arriverà in Italia.

Realme GT Neo5 SE: caratteristiche tecniche

Sotto la scocca del Realme GT Neo5 SE c’è il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, presentato poche settimane fa e che vedremo su molti dispositivi di fascia media in arrivo nei prossimi mesi. Le memorie abbinate sono 8, 12 o 16 GB di RAM (di tipo LPDDR5X ) 256, 512 GB o 1 TB di storage di tipo UFS 3.1. Quest’ultima tecnologia non è veloce quanto la più recente UFS 4.0, ma è comunque molto performante per cui non si dovrebbero registrare rallentamenti quando si eseguono più app contemporaneamente.

Il display misura 6,74 pollici ed è di tipo OLED con risoluzione di 1,5K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit. Il lettore di impronte digitali è integrato nel pannello.

La configurazione del comparto fotografico posteriore è composta da tre sensori, il principale da 64 MP con apertura f/1.8, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e un obiettivo macro da 2 MP con apertura f/3.3. Sulla parte anteriore è presente un foro che ospita una fotocamera da 16 MP per selfie e videochiamate.

Anche il comparto audio del Realme GT Neo5 SE è particolarmente curato, grazie a due altoparlanti stereo e alla certificazione Dolby Atmos.

Il nuovo medio di Realme, grazie al chip Snapdragon 7+ Gen 2, si può connettere alle reti 5G, WiFi6 e Bluetooth 5.3. C’è anche il chip NFC per i pagamenti contactless nei negozi fisici (con il POS) e la lettura dei chip di card elettroniche, mentre non è possibile collegare jack da 3,5 millimetri.

Completa la scheda tecnica la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 100W.

Realme GT Neo5 SE: prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme GT Neo5 SE offre molte tecnologie avanzate a un prezzo accessibile, ma al momento non è previsto il suo arrivo in Europa e in Italia. Durante la presentazione ufficiale in Cina, infatti, non si è parlato di un lancio sul mercato globale. Per quanto riguarda i prezzi, sono molto aggressivi in Cina dove il telefono sarà in consegna dal prossimo 10 aprile: