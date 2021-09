Realme Pad ufficiale: è un tablet dal prezzo mini

Anche Realme entra nel segmento di mercato dei tablet e lo fa con un modello dal prezzo estremamente popolare: si chiama, molto semplicemente, Realme Pad ed è stato appena lanciato in India. A differenza di altri prodotti economcii lanciati sul mercato indiano, Realme Pad arriverà quasi certamente anche sul mercato internazionale, forse anche in Italia.

Realme Pad va a competere con una miriade di prodotti semi anonimi cinesi, dal prezzo molto simile ma dalle garanzie di durata e affidabilità molto vaghe. Si tratta di un device dalle specifiche tecniche molto basilari, che punta tutto sulla comodità di trasporto, la leggerezza e l’autonomia. La scheda tecnica, tuttavia, presenta anche alcune chicche che rendono Realme Pad idoneo anche alla fruizione dei contenuti in streaming, con l’ovvio limite delle dimensioni: parliamo infatti di un piccolo tablet, con schermo da 10,4 pollici. Piccolo è anche il prezzo, sebbene al momento conosciamo solo quello indiano.

Realme Pad: caratteristiche tecniche

Realme Pad è un tablet da 10,4 pollici, spesso 6,9 millimetri e pesante 440 grammi. Dal punto di vista della comodità di trasporto, quindi, ha qualcosa di cui vantarsi. Lo schermo ha la risoluzione WUXGA+, sigla ben poco conosciuta ma che in pratica vuol dire 2000×1200 pixel, non pochi per un 10 pollici.

Interessante la sezione audio, basata su quattro speaker e con certificazione Dolby Atmos. Molto buona anche la batteria, da 7.100 mAh.

A queste caratteristiche tecniche molto buone si aggiungono quelle della piattaforma hardware, che è prettamente low cost: processore MediaTek Helio G80 e configurazioni di memoria da 3/32 GB o 4/64 GB. Niente di eclatante, ma di sicuro sufficiente per un utilizzo quotidiano standard, fatto di navigazione Web, qualche film in streaming e app poco pesanti.

Non si hanno al momento informazioni ufficiali sulle fotocamere, una frontale e una posteriore. Si sa invece che sarà disponibile una versione solo Wi-Fi ed una anche con SIM dati LTE e che il software preinstallato di fabbrica è la Realme UI for Pad, basata su Android 11.

Realme Pad: quanto costa e quando arriva

Sul mercato indiano Realme Pad sarà in vendita a partire da mezzogiorno del 16 settembre 2021, ai seguenti prezzi convertiti in euro:

Realme Pad 3/32 GB Wi-Fi – 160 euro

Realme Pad 3/32 GB Wi-Fi+LTE – 183 euro

Realme Pad 4/64 GB Wi-Fi+LTE – 206 euro

Non ci sono al momento notizie ufficiali su un arrivo di questo piccolo tablet economico anche in Italia o, comunque, sul mercato internazionale ma è probabile che ciò avvenga entro Natale, se non già prima.