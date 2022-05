Realme Pad X ufficiale: è un tablet diverso dagli altri

Il tablet Realme Pad X è finalmente ufficiale: dopo settimane di rumor è stato presentato da Realme in Cina, dove arriverà inizialmente. Si tratta di un dispositivo diverso dalla media e, soprattutto, da come era stato anticipato dalle indiscrezioni.

Realme Pad X è un tablet progettato per essere un dispositivo da divano, ma con qualche ambizione in più. Infatti viene presentato corredato di tastiera e pennino, venduti però a parte, quindi come device utile anche a lavorare. Se non fosse per il design, non molto discreto, che ricorda molti il nuovo Realme GT 3, soprattutto nei colori: si passa dai classici blu e nero a una versione verde acido e con una decorazione a scacchi, posta lateralmente. Molto buona la capacità della batteria, con una ricarica discretamente rapida. Insomma, Realme Pad X è un tablet diverso dal solito, ma per molti versi interessante.

Realme Pad X: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme Pad X è il Qualcomm Snapdragon 695 5G e non, come si pensava inizialmente, lo Snapdragon 870 (ben più potente). Tale chip integra il modem 5G, come si intuisce già dal nome, ma Realme non ha menzionato questa connessione durante la presentazione né lo fa sul suo sito cinese dove il dispositivo è già stato elencato. Almeno inizialmente, quindi, Realme Pad X potrebbe essere venduto solo in configurazione WiFi, senza slot per la SIM.

Le memorie, a seconda della versione, possono essere o da 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione. In ogni caso è presente lo slot microSD che consente di espandere la memoria fino a 512 GB.

Il display è da 11 pollici, di tipo LCD IPS, con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e 450 nit di luminosità con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sul retro troviamo una sola fotocamera da 13 MP incastonata in un blocco rettangolare. Sulla parte anteriore è presente un sensore da 8 MP.

Sono presenti anche 4 altoparlanti (Quad-Stereo) e la compatibilità con gli standard Dolby Atmos e Hi-Res Audio Certified. La batteria, è probabilmente il pezzo forte del tablet Realme Pad X: capienza da 8.340 mAh, con ricarica a 33 watt.

Realme Pad X: prezzo e disponibilità

La presentazione del nuovo tablet Realme Pad X riguarda per ora la Cina e durante la presentazione non è stato fatto cenno all’eventuale distribuzione su altri mercati. Diversi rumors, però, sostengono che il prossimo mercato di distribuzione possa essere l’India e non è escluso che questo tablet possa arrivare anche sul mercato europeo e italiano.

Il prezzo di lancio in Cina è stato fissato, per la versione 6/128 GB, a 1.499 yuan, circa 208 euro, mentre il prezzo della versione 4/64 GB è di 1.199 yuan che corrispondono a circa 166 euro. La Realme Pen costa 499 yuan, al cambio circa 69 euro e la tastiera 399 yuan, che al cambio corrispondono a 55 euro.