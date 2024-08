Asus Vivowatch 6, smartwatch con obiettivo salute

TOTALE PUNTI 8.3 Recensione Asus VivoWatch 6 Asus VivoWatch 6 è uno smartwatch molto interessante, soprattutto per la sua propensione ad essere uno strumento a servizio della salute di chi lo usa. Ha la capacità di effettuare misurazioni, che altri dispositivi non possono fare, come quella della misurazione corporea e della pressione sanguigna. Asus ha chiaramente scelto di puntare tutto su questi specifici temi, dando meno rilevanza ad altri aspetti, come l'interfaccia utente o la compatibilità con applicazioni di terzi. Dalla sua, ha la piena compatibilità con tutti gli smartphone in circolazione.

PRO Batteria di lunga durata

Misurazione composizione corporea

Analisi armonia del corpo

Valutazione energia globale del corpo CONTRO Grafica non al top

Sistema operativo senza app esterne

Design e specifiche tecniche VOTO: 7 L'Asus VivoWatch 6 presenta un design classico con un quadrante rotondo e un display AMOLED da 1,39 pollici. Il dispositivo ha uno spessore notevole, dovuto alla presenza di un sensore laterale dedicato alla misurazione della composizione corporea e all'ECG. Il display, protetto da Gorilla Glass 3, con funzionalità touchscreen, offre una risoluzione di 454 x 454 pixel e una luminosità di 350 nits, sufficiente per garantire una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Tra le specifiche tecniche, spicca il GPS Dual Band, che supporta le bande L1 e L5 per una maggiore precisione nella localizzazione. L'Asus VivoWatch 6 è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, sebbene non preveda il supporto per applicazioni di terze parti. Questo è uno dei principali compromessi che bisogna accettare se si sceglie questo dispositivo.

Monitoraggio attività sportive VOTO: 8 Asus VivoWatch 6 è in grado di tracciare una vasta gamma di attività sportive, comprese quelle acquatiche, grazie alla sua impermeabilità. Con una resistenza fino a 5 ATM, il dispositivo può essere immerso fino a una profondità di 40 metri, rendendolo adatto per attività subacquee. Il GPS a doppia frequenza integrato offre una precisione notevole nel rilevamento delle attività all'aperto. Lo smartwatch supporta diverse modalità di allenamento, come corsa all'aperto e al chiuso, yoga, ciclismo, nuoto, e cardio in palestra, con un'interfaccia intuitiva che facilita l'accesso a queste discipline. Purtroppo, durante le sessioni di nuoto in piscina, è possibile selezionare solo tra le distanze preimpostate di 25 o 50 metri, senza la possibilità di personalizzare la lunghezza della vasca, il che potrebbe risultare limitante in alcune situazioni. Complessivamente, le funzionalità legate alla salute sono superiori rispetto a quelle per lo sport.

Funzionalità avanzate VOTO: 9 Per Asus VivoWatch 6, il focus principale rimane il monitoraggio dei parametri biometrici e della salute dell'utente. Sebbene il dispositivo consenta di tracciare diverse attività sportive, la sua natura non prevede l'integrazione di applicazioni di terze parti, a differenza di smartwatch più versatili come Apple Watch o Galaxy Watch. Tuttavia, questa caratteristica non rappresenta necessariamente un limite, ma piuttosto una scelta mirata. Questo smartwatch si avvicina a un vero e proprio strumento medico, grazie alla capacità di misurare la pressione sanguigna, eseguire un ECG e calcolare la composizione corporea. Queste funzioni possono essere attivate semplicemente posizionando le dita sulla corona dell'orologio o su entrambi i sensori, quello sulla corona e quello laterale. Il sensore posteriore, invece, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Le misurazioni possono essere programmate per eseguirsi automaticamente a intervalli personalizzabili, da 5 minuti fino a 2 ore. Asus VivoWatch 6 utilizza un algoritmo proprietario chiamato Asus Health AI 5.0, che raccoglie e analizza diversi parametri per offrire una valutazione complessiva dello stato di salute dell'utente. Durante la prova dell'Asus VivoWatch 6, abbiamo utilizzato diverse funzionalità, tra cui la notifica delle chiamate in arrivo, ma non è possibile rispondere direttamente dall'orologio. Sono inoltre disponibili il controllo remoto della fotocamera dello smartphone, la sveglia, il timer e il cronometro. Un'altra opzione utile è il promemoria per i farmaci, che arricchisce ulteriormente le funzionalità offerte.

Batteria VOTO: 9 Uno degli aspetti più apprezzabili dell'Asus VivoWatch 6 è la durata della sua batteria, che con un utilizzo regolare può garantire fino a 6 giorni di autonomia con una singola carica. Questa autonomia può estendersi fino a 14 giorni attivando la modalità di risparmio energetico, che però comporta la disattivazione di alcune funzionalità, limitando in parte l'esperienza d'uso. Per ottenere una settimana di autonomia, è consigliabile non indossare l'orologio durante la notte, utilizzare una luminosità media dello schermo e disattivare le misurazioni automatiche dell'ossigenazione del sangue. Queste accortezze non richiedono compromessi significativi, rendendo realistico l'obiettivo di una settimana di utilizzo per ogni ricarica. La ricarica avviene tramite un cavo proprietario, che richiede di posizionare l'orologio con il quadrante rivolto verso il basso, in modo da agganciare correttamente il dispositivo.