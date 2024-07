Galaxy Watch Ultra: il nuovo re degli smartwatch è arrivato

TOTALE PUNTI 8 Recensione Galaxy Watch Ultra Galaxy Watch Ultra è stato presentato insieme al Galaxy Watch 7, con cui condivide molte delle caratteristiche tecniche, da cui invece si differenzia per materiali di costruzione, batteria e pulsanti di gestione, con un prezzo che è praticamente il doppio. Cerchiamo di capire per chi valga la pena sfruttare la proposta più pregiata e costosa, ma anche quali limiti dovrà gestire chi sceglie la proposta "standard".

PRO Quadrante molto grande

Struttura in titanio

Luminosità display

Action Button Personalizzabile CONTRO Batteria buona ma non eccellente

Rapporto qualità prezzo svantaggioso rispetto a Watch 7

Hardware e design VOTO: 9 Il Galaxy Watch Ultra si distingue per le sue prestazioni in condizioni estreme, funzionando a temperature fino a 55° e a un'altitudine di 9000 metri, oltre che nelle profondità marine con una pressione fino a 10 ATM. La struttura in titanio, insieme al quadrante da 47 mm e alla ghiera in metallo sensibile al tocco, conferisce un aspetto robusto e sofisticato. Questo smartwatch è dotato di quadranti specifici per l'uso in diverse condizioni di luminosità, con un picco di 3000 nits per affrontare la luce intensa. Al suo interno, il Galaxy Watch Ultra utilizza un nuovo processore a 3 nm, tipico dei migliori smartphone, che assicura elevate prestazioni e una gestione ottimizzata dei consumi energetici. Il vetro in cristallo di zaffiro protegge il quadrante, offrendo resistenza a urti e graffi, anche se una valutazione completa richiederebbe un uso prolungato. Un'altra caratteristica rilevante è il pulsante rapido personalizzabile, che consente di assegnare una funzione specifica per un accesso rapido. Oltre a questo, sono presenti i due tradizionali pulsanti Samsung e, nella parte inferiore, il sensore bioactive per una misurazione precisa e veloce dei parametri biometrici. Il GPS a doppia banda di frequenza migliora la precisione del monitoraggio dei movimenti, mentre la certificazione MIL-STD 810H attesta la sua resistenza in ambienti difficili. Le dimensioni generose del Galaxy Watch Ultra possono risultare ingombranti su polsi piccoli, come il mio, dove la versione da 40 mm sarebbe più adatta. Infine, è importante notare che questo smartwatch utilizza un tipo di aggancio per i cinturini diverso dagli altri modelli Galaxy Watch, richiedendo accessori dedicati.

Batteria VOTO: 7 La batteria da 590 mAh del Galaxy Watch Ultra è un aspetto cruciale, con dichiarazioni iniziali che parlavano di una durata di 60 ore per singola carica, estendibili a 100 ore in modalità Power Saving. Durante la nostra recensione, abbiamo riscontrato che, in condizioni normali e con il “Display Always On” attivo, la batteria dura circa 48 ore. Questo valore è difficile da superare se si utilizza spesso il GPS. Quando il GPS è attivo per tracciare attività sportive, l'autonomia risulta ridotta. Tuttavia, con un uso più moderato del GPS, la batteria può durare fino a circa 4 giorni. Ad esempio, in una giornata di utilizzo leggero, abbiamo osservato che, alle due del pomeriggio, la batteria era ancora all'84%, suggerendo un consumo del 30% entro la sera. La ricarica del Galaxy Watch Ultra avviene tramite un sistema wireless. La velocità di ricarica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato, se nella confezione non è incluso un caricatore. Un dettaglio importante è che il Galaxy Watch Ultra non supporta più la ricarica wireless da uno smartphone Samsung o da un caricatore Qi; è necessario utilizzare l'adattatore fornito nella confezione.

Compatibilità con altri prodotti VOTO: 7 La questione della compatibilità tra il Galaxy Watch Ultra e vari smartphone non è affatto banale. Questo smartwatch, infatti, non può essere utilizzato con un iPhone, una limitazione ormai consueta. Tuttavia, anche tra gli smartphone Android, ci sono differenze significative nelle funzionalità disponibili, a seconda che si utilizzi un dispositivo Samsung o di un'altra marca. Se si utilizza un telefono Samsung, si possono sfruttare completamente le funzionalità del Galaxy Watch Ultra, tra cui: Attivazione di funzioni tramite il tocco di due dita

ECG

Monitoraggio delle apnee notturne

Segnalazione delle irregolarità del battito cardiaco

Risposte suggerite nelle app di messaggistica Queste funzionalità non sono disponibili se si utilizza il Galaxy Watch Ultra con un dispositivo Android non Samsung. Pertanto, è importante considerare queste differenze quando si decide quale smartwatch acquistare o quale smartphone abbinare al proprio orologio. Sebbene il Galaxy Watch Ultra offra una compatibilità generale con gli smartphone Android, l'esperienza d'uso ottimale si ottiene solo con un dispositivo Samsung.

Le misurazioni legate alla salute e allo sport VOTO: 9 Il Galaxy Watch Ultra introduce il nuovo sensore bioactive, ridisegnato per migliorare la precisione delle misurazioni biometriche. Questo sensore combina la rilevazione del battito cardiaco, un segnale elettrico per le misurazioni cardiache e un sensore di bioimpedenza per la composizione corporea. La precisione delle rilevazioni appare notevole, soprattutto se confrontata con dispositivi precedenti. È importante notare che alcune misurazioni, come l'ECG, sono consultabili solo tramite un telefono Samsung, come il Galaxy S24 Ultra. Non abbiamo potuto testare il calcolo della Potenza di Soglia Funzionale (FTP) prima della recensione, una funzione utile per ciclisti, poiché non abbiamo svolto attività di ciclismo durante la prova. Samsung promette anche la funzionalità di misurazione multisport, permettendo di tracciare diverse discipline sportive con un semplice clic senza interrompere il monitoraggio, un'opzione interessante per atleti come i triatleti. Il Galaxy Watch Ultra consente anche di personalizzare le zone di frequenza cardiaca per una misurazione più precisa dello sforzo durante l'allenamento, adattandole alle proprie capacità fisiche. Utilizzando l'intelligenza artificiale, il dispositivo analizza i dati raccolti per fornire un punteggio energetico, utile per valutare lo stato di salute generale. Inoltre, il sensore di bioimpedenza consente di analizzare la composizione corporea, distinguendo tra massa muscolare e grasso, offrendo ulteriori informazioni utili per il miglioramento della salute. Il monitoraggio della qualità del sonno, comprensivo di dettagli sulle apnee notturne, rappresenta un ulteriore strumento per una valutazione completa del benessere fisico.

Le altre funzionalità di Galaxy Watch Ultra VOTO: 8 Il Galaxy Watch Ultra introduce diverse nuove funzionalità, tra cui un pulsante azione personalizzabile che permette di avviare specifiche funzioni, come l'attivazione di un'attività sportiva o l'accensione della torcia. Connesso a uno smartphone Samsung, l'orologio può generare risposte ai messaggi in entrata utilizzando l'intelligenza artificiale, che tiene conto del contesto del messaggio per creare risposte appropriate. Il Galaxy Watch Ultra è in grado di monitorare numerose attività sportive, alcune delle quali vengono rilevate automaticamente. Grazie alla sua resistenza all'acqua, può essere utilizzato anche per misurare le prestazioni nel nuoto, con il display che si blocca automaticamente per evitare tocchi involontari durante l'attività. Un'altra caratteristica interessante è la ghiera sensibile al tocco che consente di navigare nei menu e nelle applicazioni con un semplice movimento del dito, senza dover spostare fisicamente la ghiera. Nonostante le numerose funzionalità, il Galaxy Watch Ultra non offre dettagli molto approfonditi sulla capacità di recupero, rendendolo meno adatto agli atleti professionisti. Tuttavia, una novità significativa è la misurazione della salute metabolica, disponibile solo con uno smartphone Samsung. Il GPS a doppia banda del Galaxy Watch Ultra migliora l'efficienza del tracciamento, soprattutto in ambienti urbani o in condizioni di ricezione non ideali. Una volta raggiunta una destinazione, è possibile tracciare il percorso inverso con un semplice clic per tornare al punto di partenza. Il dispositivo offre anche la possibilità di attivare funzionalità come lo scatto di una foto con un doppio pizzico di indice e pollice, una funzione vista anche sull'Apple Watch Ultra. Inoltre, la funzione “bussa” permette di avviare un'app o una specifica funzione dell'orologio con un gesto simile a quello di bussare, utile per situazioni come l'apertura di un cancello elettrico. Samsung ha implementato anche funzionalità di sicurezza, come la rilevazione delle cadute. In caso di caduta, si può premere il tasto azione per circa cinque secondi per attivare una sirena da 86 dB, udibile fino a 180 metri di distanza, utile soprattutto all'aperto.