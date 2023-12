Recensione Honor MagicBook X 16, un ottimo compromesso

TOTALE PUNTI 5.6 Recensione Honor MagicBook X 16 Non è facile districarsi nella selva di computer che si trovano oggi sul mercato in qualunque fascia di prezzo, con il groviglio di sigle dei processori, di tipologie di display e di caratteristiche generali dei dispositivi. In un mercato così affollato, può essere interessante isolare alcuni prodotti con caratteristiche interessanti e costo competitivo, come il pc windows 11 Honor MagicBook X 16, il cui segno distintivo è quello del grande display da 16 pollici, ma anche la presenza di una suite di programmi dedicati all'ecosistema Honor, per una convivenza semplificata con smartphone e tablet.

PRO Dimensione display

Buon processore

Batteria duratura CONTRO Manca illuminazione tastiera

Struttura e design VOTO: 7 Honor MagicBook X 16 è un computer Windows di dimensioni generose, con una struttura leggera per le sue dimensioni: pesa solo 1.75 kg, mentre lo spessore arriva ad un massimo di 17.9 mm. La larghezza è di 356,2 mm, mentre la profondità è di 250,1 mm, mentre le cornici interne sono da 4.5 mm, un buon compromesso in questa fascia di prezzo. La connettività è affidata ad una porta USB C, mentre sono presenti 2 porte USB A, un connettore HDMI e un jack da 3.5 mm per le cuffie. Sono presenti due altoparlanti che sono collocati nella parte inferiore della struttura, questo significa che i risultati migliori si ottengono quando il computer è appoggiato su una superficie solida, ancora meglio se in legno. Quando invece si appoggia il computer sul gambe, il suono tende a perdere sia volume che densità. Manca invece la retroilluminazione della tastiera.

Hardware VOTO: 7 Honor MagicBook X 16 è un esempio di ottimo compromesso, per poter garantire buone prestazioni, pur contenendo il suo prezzo complessivo. Il computer è dotato di un processore Intel i5 di 12a generazione: è una scelta ben ponderata, perché questa generazione di processori Intel è una delle più fortunate e di quelle più performanti tra quelle presentate negli ultimi anni. Bisogna anche dire che, se non si considera l'ultimissima generazione, quella che punta tutto sull'intelligenza artificiale a bordo, non ci sono stati passi davvero significativi nelle generazioni successive dei processori Intel. Il chip è accompagnato da ben 16 GB di RAM (LPDDR4x), che si abbinano ad un disco rigido da 512 GB, che può essere raddoppiato, dato che sotto il coperchio c'è un comodissimo doppio slot per l'SSD. La scheda tecnica di Honor MagicBook X 16 deve tenere conto anche del Wi-Fi 6, con doppia banda di trasmissione a 2.4 e 5.0 ghz, ma anche del pieno supporto al Bluetooth 5.1. Il sistema di gestione del calore è controllato attraverso una superficie ampia delle alette di raffreddamento, con ventole ultra sileziose. Le prestazioni possono essere gestiste attraverso la selezione di due modalità: una ad alte prestazioni da 45Watt, oppure quella smart da 35 Watt, che allunga notevolmente la durata della batteria.

Display VOTO: 7 Lo schermo di Honor MagicBook X16 è uno dei suoi elementi distintivi, sopratutto per la dimensione: 16" si adattano anche ad un uso prolungato, con una ottima leggibilità in tutti gli usi che si possono fare del proprio computer. Bisogna però tenere conto del fatto che la luminosità del display non è altissima, per cui l'uso alla luce diretta del sole non è semplicissimo. Se invece si usa in un ambiente chiuso non c'è alcun tipo di problema, bisogna anzi rilevare che il trattamento opaco dello schermo protegge da qualunque tipo di riflesso. La proporzione tra i lati è di 16:10, che è la dimensione di molti computer oggi in circolazione. Vale la pena la pena pena sottolineare anche la presenza di una certificazione per l'emissione bassa di luce blu, ma anche quella per il comfort degli occhi. È presente una modalità eBook integrata per permettere di rileggere sullo schermo senza affaticamento visivo: quando la si attiva, l'occhio effettua lo stesso sforzo che si fa quando si legge su carta. Il rapporto tra schermo e superficie complessiva è dell'89%, mentre sul fronte delle prestazioni c'è un'ottima qualità nella riproduzione del colore, con un gamut elevato sRGB al 100%, la definizione è di 1080p, ovvero FullHD.

La batteria VOTO: 7 L'autonomia di Honor MagicBook X 16 non è tra le migliori del mercato, ma la batteria da 60 Wh comunque una durata di circa otto ore, che corrispondono ad una intera giornata di lavoro. In realtà questa è la promessa dell'azienda, che con l'uso sul campo si rivela un pelo ottimistica, ma siamo riusciti comunque a lavorare per circa sette ore senza bisogno di un caricatore. Con l'alimentatore in dotazione, si raggiunge circa il 45% di autonomia in 40 minuti, per la carica completa ci vuole circa un'ora e mezza. La Ricarica di Honor MagicBook X 16 si effettua utilizzando una porta USB-C standard, questo significa che è possibile usare qualunque tipo di caricatore da computer, in linea con le nuove regolamentazioni europee. ehi Siri stop

Il software VOTO: 0 Il motivo per cui parliamo di software di Honor MagicBook X 16 non è tanto per la presenza di Windows 11, che è uno standard ormai comune nei computer recenti, ma perché sono presenti soluzioni personalizzate di Honor per la perfetta convivenza con gli altri prodotti del marchio. Honor MagicLink, infatti, consente di scambiare informazioni tra telefono e computer in modo semplice ed immediato, rendendo l'ecosistema Honor facile da usare in tutte le condizioni. Non solo è possibile condividere i file in modo davvero elementare senza passaggi complicati, ma è possibile anche usare un sistema di collaborazione multi schermo, che viene completamente controllato dall'applicazione honor magic link. Non è molto diverso da ciò che offre anche Samsung con collegamento Windows. Per il resto, ovviamente, ci sono tutte le funzionalità del mondo Windows, compresi gli ultimi aggiornamenti connessi all'uso dell'intelligenza artificiale di Microsoft Copilot.