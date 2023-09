Recensione Jabra Elite 10, auricolari bluetooth spettacolari

Stiamo parlando parlando di un comparto, quello delle cuffiette wireless, che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, con una varietà delle proposte semplicemente incredibile, anche solo per questioni numeriche. Districarsi tra migliaia di proposte non è assolutamente facile, ma basta un poco di esperienza per cogliere al volo alcuni tratti distintivi, tipici dei migliori.

Jabra Elite 10, con il loro arrivo sul mercato, stabiliscono immediatamente un punto di riferimento per chiunque voglia competere nello stesso segmento, quello degli auricolari Bluetooth.

Specifiche tecniche VOTO: 8.5

I Jabra Elite 10 sono stati rilasciati dopo un paio d'anni dall'uscita del Jabra Elite 7 Pro, nel lontano 2021. Questi auricolari rappresentano un significativo passo avanti su vari aspetti, ma ciò che salta subito all'orecchio è l'enorme miglioramento della qualità audio.

Questo notevole progresso nell'audio è il risultato diretto dell'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche nella loro progettazione. Inizialmente, i Jabra Elite 10 vantano il supporto per il suono spaziale grazie agli algoritmi di Dolby Atmos, il cui effetto è amplificato dal driver da 10 mm, quasi il doppio rispetto al modello precedente, e si percepisce chiaramente.

Un ulteriore contributo rilevante proviene dalla cancellazione automatica del rumore, che è ora due volte più efficiente rispetto al modello precedente. Questa cancellazione si adatta in modo dinamico, eseguendo una scansione del padiglione auricolare per rilevare il livello di isolamento passivo, garantito dai terminali di ciascun auricolare.

Una volta determinato il livello di isolamento e l'entità del rumore che raggiunge l'orecchio, l'algoritmo entra in azione in modalità personalizzata, mirando a una riduzione ottimale. Questa rappresenta l'ultima e più avanzata soluzione sviluppata da Jabra, che combina sia il design strutturale che il software degli auricolari. Realizzati in silicone, con una forma ovale e un design "semi-aperto", garantiscono un comfort eccezionale, persino durante utilizzi prolungati.

Grazie alla presenza del Bluetooth 5.3, è possibile connettere contemporaneamente due dispositivi. Non è questo l'unico aspetto interessante del software dei Jabra Elite 10, che offre anche la comoda funzione One Tap di Spotify. Utilizzando l'app di streaming musicale, è possibile configurare gli auricolari per accedere direttamente alla propria playlist preferita con un semplice tocco.