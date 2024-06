Recensione TicWatch Pro 5 Enduro: lo smartwatch Wear OS con super autonomia e vetro zaffiro

Chi cerca un orologio smart che si integri molto bene con gli smartphone Android, non ha esigenze particolari in fatto di monitoraggio dello sport e non ha la minima intenzione di avere a che fare con l'ansia da autonomia, allora troverà il TicWatch Pro 5 Enduro uno smartphone senza difetti.

Rispetto al modello precedente, inoltre, la durata della batteria è maggiore in caso di giornate ad alto stress, con molte rilevazioni dei parametri vitali e molto schermo OLED acceso. Identico, invece, il sistema di ricarica che è estremamente veloce: da 0 a 65% in mezz'ora.

Eccellente l'autonomia, grazie alla capiente batteria da 628 mAh, all'efficienza dello Snapdragon W5+ Gen 1 e al doppio schermo, che viene gestito in maniera ottimale. Il sistema operativo Wear OS 3.5 (purtroppo non Wear OS 4.0) solitamente è molto energivoro ma Mobvoi, con l'espediente del doppio schermo, è riuscita a tenere talmente a bada i consumi che il TicWatch Pro 5 Enduro ha una autonomia reale di 4-5 giorni almeno.

Il doppio schermo è formato da un display OLED a colori di tipo always on, con risoluzione 466x466 pixel, sovrastato da un display LCD transflective retroilluminato a bassissimo consumo, che viene utilizzato per mostrare le informazioni di base limitando i casi in cui viene acceso l'OLED.

Tutto il resto non cambia, quindi anche TicWatch Pro 5 Enduro ha un chip Qualcomm Snapdragon 5W+ Gen 1, 2 GB gi RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Ha anche il doppio schermo, da 1,43 pollici che fa la differenza nell'autonomia di questo orologio smart. La cassa è da 48 millimetri, in acciaio inossidabile, alluminio 7000 e nylon.

Il cinturino è diverso: sempre nero, ma con una zigrinatura differente e in gomma, non più in silicone. Il peso è superiore di una decina di grammi, sempre rispetto al vecchio modello.

TicWatch Pro 5 Enduro è una versione ottimizzata di TicWatch Pro 5: apparentemente sembrano uguali, ma il nuovo modello è leggermente più sottile, ha un disegno diverso della corona e un tasto rotante leggermente più grande. Invisibile, ma importante, la differenza nel vetro a copertura del quadrante: nel modello Enduro è in zaffiro e non più in Gorilla Glass.

Molto buone anche le possibilità di personalizzazione, che non riguardano solo le decine di Watch Face disponibili (in gran parte gratuite), ma anche il modo in cui funziona l'orologio e le funzioni che l'utente vuole gestire con lo schermo OLED, o con quello LCD.

Trattandosi di un orologio con Google Wear OS, l'integrazione di TicWatch Pro 5 Enduro con gli smartphone Android è ottima: notifiche, messaggi e chiamate in arrivo si gestiscono senza problemi e sono disponibili centinaia di app dedicate sul Play Store, comprese quella di WhatsApp, quelle dei servizi di streaming musicale, Google Maps e, naturalmente, le app per l'allenamento.

TicWatch Pro 5 Enduro: sport e salute VOTO: 7

TicWatch Pro 5 Enduro non è prettamente uno sportwatch, quindi non è pensato per uno sportivo professionista. Tuttavia, è assolutamente in grado di tracciare gli allenamenti di chi professionista non è, ma si allena anche spesso e in più sport: l'orologio ne può monitorare oltre 100.

Il modulo dei sensori integra accelerometro, sensore giroscopico, sensore di frequenza cardiaca HD PPG, sensore SpO2, sensore di temperatura cutanea, sensore off-body a bassa latenza, barometro, bussola. C'è anche il GPS, quindi è possibile monitorare gli spostamenti durante l'allenamento, anche se non ci si porta dietro uno smartphone.

Non manca il monitoraggio del sonno, che nella nostra prova si è dimostrato abbastanza preciso e non ha mai richiesto l'attivazione manuale della modalità notturna.

I dati raccolti dai sensori vengono inviati all'app Mobvoi Health, disponibile sia per Android che per iOS. Su Android è possibile sincronizzare l'app con Google Fit, con risultati non sempre precisissimi, ma è più un problema di Google Fit che di Mobvoi Health, visto che è frequente anche con altri smartwatch.