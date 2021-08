Redmi 10: il nuovo low cost di Xiaomi è pronto al lancio

Dalla National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) della Thailandia arrivano ottime notizie per chi sta cercando uno smartphone dalle buone caratteristiche e dal prezzo abbordabile: è in fase di certificazione il nuovo Redmi 10 di Xiaomi.

A inizio 2021 Xiaomi ha lanciato sul mercato il Redmi 9 Power, poi due modelli della serie Note: il Redmi Note 10 Pro 5G e il Redmi Note 10T. Manca al lancio proprio il Redmi 10 “liscio“, ma a quanto pare non manca molto almeno per vederlo sul mercato asiatico. Dovrebbe trattarsi di un device leggermente inferiore per caratteristiche al Redmi Note 10, ma anche dal prezzo inferiore, che si andrà ad inserire in un segmento di mercato ormai affollatissimo di concorrenti. Redmi, però, già in passato ha dimostrato di saper combattere egregiamente in questa fascia e ormai ha uno zoccolo duro di affezionati clienti, specialmente tra i più giovani.

Redmi 10: come sarà

Ad ascoltare gli ultimi rumor c’è da scommettere che Redmi 10 sarà uno smartphone economico, ma molto equilibrato. Si parla infatti di un chip MediaTek Helio G88, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione.

Corposo il comparto fotografico posteriore, con quattro sensori: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. La selfie camera dovrebbe essere da 8 MP. Buone le dimensioni dello schermo, 6,5 pollici, e anche la risoluzione FHD+ e il refresh da 90 Hz (ormai quasi normale anche nella fascia dei telefoni da 200 euro circa).

Redmi 10: quanto costerà

Considerando che il Redmi Note 10 standard ha un prezzo di listino di 229,90 euro, è chiaro che il Redmi 10 potrebbe scendere di un soffio sotto la soglia dei 200 euro in Europa.

Su altri mercati più vicini alla Cina e con tasse meno pesanti Xiaomi Redmi 10 potrebbe costare anche meno di 150 euro al cambio attuale.