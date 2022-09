Redmi Note 10 5G: con lo sconto Amazon il prezzo sprofonda

Nell’affollatissima fascia di mercato sotto i 300 euro distinguersi non è facile, ma Xiaomi di solito ce la fa tramite i modelli a marchio Redmi, notoriamente ottimi per rapporto prezzo-caratteristiche. Redmi Note 10 5G non fa eccezione: è uno smartphone con un display di ottima qualità, un processore adatto a svolgere tutti i compiti quotidiani, una fotocamera principale da 48 MP che fa foto di buona qualità.

Il tutto ad un prezzo di listino azzeccato, che oggi viene però tagliato di oltre 100 euro dall’offerta in corso su Amazon. Se cercate uno smartphone per tutti i giorni, e non volete spendere molto, allora lo avete trovato.

Redmi Note 10 5G – Versione 4/128 GB – Colore grigio

Redmi Note 10 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Redmi Note 10 5G è il MediaTek Dimensity 700 con modem 5G, un chip caratterizzato dall’ottimo equilibrio tra prestazioni, costo e consumo elettrico, che in questo smartphone è abbinato a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display è un ampio AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Frequenza dinamica, per risparmiare energia quando non serve che lo schermo vada al massimo delle possibilià. Il lettore delle impronte digitali non è stato posizionato sotto lo schermo ma lateralmente, nel pulsante di accensione.

Standard, per la fascia di prezzo, il comparto fotografico posteriore formato da tre sensori: il principale da 48 MP, seguito da un sensore grandangolo-macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP per l’effetto sfocato nei ritratti. La fotocamera anteriore per i selfie, invece, è da 8 MP. Con questo setup si possono scattare foto e selfie più che dignitosi, adatti per la condivisione sui social.

Molto utile la presenza del chip NFC, che serve per i pagamenti contacless con Google Pay, come anche il Bluetooth 5.2 per la connessione di cuffiette wireless e altri gadget. A proposito di cuffiette: per fortuna c’è anche l’ormai rarissimo ingresso per il jack da 3,5 millimetri, per le cuffie cablate.

Ottima la capacità della batteria, da ben 5.000 mAh, mentre la ricarica avviene alla potenza massima di 18 W, con il caricatore incluso in confezione.

Redmi Note 10 5G: l’offerta Amazon

Lo smartphone Redmi Note 10 5G è un telefono recente, portato sul mercato italiano a maggio 2021 e dunque con una scheda tecnica ancora attuale. Possiamo considerarlo senza dubbio adatto alla maggior parte dei compiti quotidiani, dalla lettura e scrittura delle email alla navigazione su Internet e sui social.

Il prezzo di listino pari a 289 euro collocava il Redmi Note 10 5G tra gli smartphone più convenienti del 2021 e oggi, grazie all’offerta Amazon in corso, questo telefono diventa ancora più economico con un prezzo finale di 181,99 euro (-37%, -107,01 euro). A questo prezzo è ancor più consigliato.

