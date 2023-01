Redmi Note 10 Pro, il prezzo sprofonda: mai così scontato

I telefoni di fascia media oggi sono moltissimi e una delle grandi differenze tra un modello e l’altro è la connessione: solo 4G o anche 5G. La connessione 5G è chiaramente migliore e preferibile, ma per molti non è per nulla essenziale. E questo apre le porte a ottimi affari, perché gli smartphone di fascia media 4G oggi iniziano ad essere estremamente convenienti.

Il Redmi Note 10 Pro, ad esempio, è un telefono di fascia media solido e con una buona scheda tecnica, che ha il solo vero limite della connessione 4G. Ha un ottimo display con caratteristiche da fascia superiore, un buon processore e tanta batteria con ricarica sufficientemente veloce. Inoltre, grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo di listino scende notevolmente: occasione giusta per un nuovo e conveniente acquisto.

Redmi Note 10 Pro – Qualcomm Snapdragon 732G 4G – Versione 8/128 GB

Redmi Note 10 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Redmi Note 10 Pro in offerta oggi su Amazon è il Qualcomm Snapdragon 732G, dalle buone prestazioni ma con modem solo 4G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display è una delle componenti migliori di questo smartphone: misura 6,67 pollici, quindi bello ampio, è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+ e compatibilità HDR10. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il picco di luminosità di 1.200 nit rappresentano due valori molto apprezzabili su un telefono di fascia media.

Sul retro del telefono ci sono le 4 fotocamere: un sensore principale da 108 MP, con Night Mode 2.0 per scattare buone foto anche con poca luce, un sensore da 8 MP ultra grandangolare, un sensore di profondità da 5 MP e un macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Oltre al modem 4G su Redmi Note 10 Pro c’è anche la connessione Bluetooth 5.1, il WiFi 5 e anche il chip NFC. Molto comodo l’ngresso per il jack da 3,5 millimetri per le cuffie con il filo. La batteria ha una capacità di 5.020 mAh e la ricarica è da 33W, abbastanza veloce per questa fascia di prezzo.

Redmi Note 10 Pro: l’offerta Amazon

Redmi Note 10 Pro 4G ha un prezzo di listino di 329 euro, assolutamente in linea con la scheda tecnica, ma con l’offerta in corso su Amazon, venduta e spedita da Xiaomi, grazie allo sconto è possibile portarselo a casa a 287,89 euro (-12%, -41,11 euro). Ottima opportunità per chi ha bisogno di un buon telefono, con buone caratteristiche e un ottimo display ma non ha necessità del 5G.

