Redmi Note 10 Pro, prezzo incredibile: è da acquistare subito

Quando si è alla ricerca di uno smartphone medio di gamma con un buon rapporto qualità-prezzo bisogna andare sul sicuro. E in questo periodo la sicurezza sono i dispositivi Redmi, brand di Xiaomi che si dedica quasi esclusivamente alla realizzazione di questa tipologia di dispositivi. Oggi vi parliamo del Redmi Note 10 Pro, smartphone medio di gamma che strizza l’occhio a quelli di categoria superiore. E per capirlo basta vedere il comparto fotografico posteriore composto da una fotocamera principale da 108MP. Componenti che solitamente vediamo nei top di gamma e non in tutti. Ma la fotocamera non è l’unica cosa che cattura l’attenzione. Abbiamo anche un ottimo schermo con refresh rate a 120Hz che rende il dispositivo super fluido.

Uno smartphone interessante, ma che oggi lo diventa ancora più grazie al super sconto che troviamo su Amazon. Infatti, il Redmi Note 10 Pro è disponibile con uno sconto del 43% che fa abbassare il prezzo di più di 170€. Praticamente lo si va a pagare poco più di 200€, una somma con la quale non ci si acquista nemmeno un entry-level. Per questo motivo se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost con un’ottima scheda tecnica, questa è l’offerta da non farsi scappare. Il dispositivo ha ottenuto anche il bollino “Amazon’s Choice" riservato solamente a quelli che rispettano alcuni parametri di qualità.

La scheda tecnica del Redmi Note 10 Pro

Per uno smartphone che costa poco più di 200€ è difficile chiedere di più sotto il profilo delle caratteristiche e delle performance. Il Redmi Note 10 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,67" (molto grande) con risoluzione FHD e un refresh rate a 120HZ, uno dei valori più alti che si può trovare al momento sul mercato. E questo rende il dispositivo super fluido in qualsiasi situazione. Lo schermo ha anche una modalità per proteggere gli occhi dalle luci blu. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 732G supportato da ben 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, uno dei punti forti del dispositivo. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: quella principale è da 108MP e assicura scatti di livello professionale. Poi c’è una fotocamera da 8MP per gli scatti ultra-grandangolari, un sensore da 5MP per le foto tele-macro e un sensore da 2MP per la profondità. Lo smartphone ha una modalità ad hoc per le foto in notturna che combina l’apertura del sensore con la tecnologia binning 9 in 1, dove i pixel vengono combinati in pixel più grandi per aumentare la sensibilità alla luce.

Troviamo anche degli altoparlanti doppi che assicurano un ottimo audio in qualsiasi situazione. Chiudiamo con la super batteria da 5020mAh che assicura fino a 2 giorni di autonomia con un utilizzo normale.

Redmi Note 10 Pro in offerta: prezzo e sconto

Super prezzo con minimo storico per il Redmi Note 10 Pro. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 232,14€, ben il 43% in meno rispetto al prezzo consigliato. Praticamente lo si paga la metà e si risparmiano più di 170€ acquistandolo oggi. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio offerto da Cofidis, ma si attiva solo durante il check-out (per termini e condizioni bisogna leggere il regolamento). Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon, quindi non bisogna aspettare molto per la consegna. Gode anche dei 30 giorni per effettuare il reso.

Redmi Note 10 Pro