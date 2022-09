Redmi Note 10s al minimo storico: lo smartphone da comprare subito

State cercando uno smartphone lowcost e volete spendere meno di 200€? Oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon troviamo il Redmi Note 10s in offerta a un prezzo incredibile grazie allo sconto del 28% che fa risparmiare 70€ sul prezzo di listino. Inutile dire che per lo smartphone di Xiaomi (Redmi, infatti, è un brand di proprietà del colosso cinese) si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo smartphone è disponibile allo stesso prezzo del Prime Day e questo dovrebbe far capire la bontà della promozione. Promo che scadrà tra pochissimi giorni e per questo motivo bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Per essere uno smartphone lowcost che costa meno di 200€, il Redmi Note 10s ha una scheda tecnica incredibile. A partire da una fotocamera principale da ben 64MP di livello professionale che solitamente non si vede nemmeno sui modelli che costano qualche centinaio di euro in più. Ottimo anche il processore che assicura le giuste prestazioni e la batteria da 5.000mAh per una carica fino a due giorni. Difficile chiedere di più a un dispositivo del genere

Redmi Note 10s: la scheda tecnica

La bontà dello smartphone è confermata dall’etichetta "Amazon’s Choice" che troviamo nella pagina prodotto e che solitamente viene riservata solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Per conoscerli basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica del Redmi Note 10s.

Partiamo dallo schermo. Il dispositivo monta un display da 6,43" con risoluzione FullHD. Troviamo integrate anche tecnologie molto utili come la modalità lettura 3.0 che rilassa gli occhi mentre leggiamo notizie o libri. Inoltre, lo smartphone ha ricevuto un certificato che ne attesta la bassa emissione di luce blu, dannosa per gli occhi. Sotto la scocca trova posto il chipset MediaTek G95 con a supporto 6GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del Redmi Note 10s è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: quella principale è da 64MP (di livello professionale) ed è supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da due sensori da 2MP, uno di profondità e l’altro per le foto macro. Non mancano tecnologie ad hoc per migliorare la qualità delle immagini, a partire da quella notturna che permette di scattare foto luminose anche quando c’è poco luce.

Chiudiamo con alcuni aspetti tecnici. La batteria è da 5.000mAh e con un utilizzo normale la si può ricaricare anche ogni due giorni. La ricarica rapida è da 33W e impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato e non sotto lo schermo.

Redmi Note 10s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per lo smartphone economico Redmi Note 10s: oggi lo troviamo a un prezzo di 179,90€, con uno sconto di ben il 28% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico su Amazon, pareggiando il prezzo del Prime Day. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono sempre 30 giorni a disposizione.

Redmi Note 10s