Xiaomi, questo smartphone è da comprare subito: sconto mai visto prima

Il Redmi Note 11 Pro Plus è in offerta su Amazon con uno sconto del 46% e risparmi più di 230€ sul prezzo consigliato. Ecco quanto costa e le caratteristiche

Questo weekend ci porta diretti all’evento Amazon riservato agli utenti Prime del 10 e 11 ottobre. Due giorni di offerte incredibili con centinaia di prodotti tech al minimo storico. Per fare dei grandi affari, però, non bisogna per forza di cose aspettare martedì e mercoledì, perché già oggi si trovano delle offerte da cogliere al volo per alcuni dei dispositivi più amati e desiderati degli utenti. Non stiamo esagerando. Per capirlo basta vedere l’offerta disponibile per il Redmi Note 11 Pro Plus: oggi lo trovi con uno sconto del 46% al prezzo più basso di sempre. Il risparmio supera i 230€ e si tratta di una delle migliori promo disponibili in questo weekend su Amazon. Non approfittarne sarebbe un grosso errore. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Cosa ha di speciale lo smartphone Xiaomi (Redmi è un brand nato sotto l’ala del colosso cinese e da cui è ancora dipendente) oltre al prezzo a cui lo troviamo oggi? Tutto, a partire dallo schermo fino ad arrivare alla batteria. Lo smartphone è reattivo, prestazionale, con un ottimo comparto fotografico e realizzato con materiali affidabili e duraturi. E hai anche la sicurezza di ricevere assiduamente aggiornamenti sulla sicurezza e sul sistema operativo.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: la scheda tecnica

Potente, affidabile e con un design che lascia il segno. Il Redmi Note 11 Pro Plus rappresenta in pieno la filosofia del brand cinese: smartphone performanti a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Per capirlo basta analizzare velocemente la scheda tecnica. Troviamo uno straordinario display AMOLED da 6,67" con refresh rate fino a 120Hz per una scorrevolezza e fluidità che solitamente trovi solo su telefoni molto più costosi. La luminosità raggiunge dei picchi di 1200nit che lo rendono visibile anche sotto la luce del sole, mentre la modalità di lettura assicura un’esperienza visiva confortevole e protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu. Grazie allo schermo extra large puoi utilizzare lo smartphone anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico, il che rende il Redmi Note 11 Pro Plus un vero smartphone top di gamma. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 108MP, con sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore di 2MP per la profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP. La fotocamera principale di livello professionale assicura scatti e video perfetti in ogni situazione, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Una delle caratteristiche che risalta è la batteria da 4500mAh che si ricarica in circa quindici minuti grazie all’Hyper Charge da 120W. Una tecnologia di ricarica che pochi smartphone hanno e che utilizza standard di sicurezza elevatissimi per proteggere lo smartphone dalle alte temperature.

Redmi Note 11 Pro Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Che sconto e che prezzo! Oggi trovi il Redmi Note 11 Pro Plus al minimo storico a un prezzo di 268,90€, con uno sconto di ben il 46% rispetto a quello di listino. Praticamente è come se lo paghi la metà e per uno smartphone un’offerta di questo tipo non la si vede tutti i giorni. Ma non solo. Risparmi più di 230€ sul prezzo di listino e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore. Hai tutto il tempo per provarlo: per fare il reso gratuito hai fino a 30 giorni di tempo.

