Redmi Note 11 Pro Plus, a questo prezzo è un affare: sconto imperdibile

Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e si risparmiano 200€ sul prezzo di listino. Schermo super fluido, batteria che si ricarica in un lampo e processore top

Performante. E senza paura di sfidare dispositivi ben più blasonati e costosi. Di quale smartphone stiamo parlando? Del Redmi Note 11 Pro Plus, telefono uscito sul mercato da oramai un paio di mesi, ma che resta ancora uno dei migliori della sua categoria. E che quando lo troviamo in offerta come oggi con uno sconto eccezionale del 40% non bisogna far altro che aggiungerlo al carrello e acquistarlo quanto prima. Non stiamo esagerando: difficile trovare un dispositivo migliore spendendo meno di 300€. Solitamente a questa cifra si acquistano solamente dei medio di gamma, mentre qui abbiamo a fare con un vero top. Per acquistarlo spedito direttamente dal sito di e-commerce bisogna cliccare qui.

La scheda tecnica del Redmi Note 11 Pro parla chiaro. Lo smartphone è dotato di ottime componenti: uno schermo dalle dimensioni veramente big con refresh rate altissimo, un processore che assicura prestazioni top e una fotocamera professionale da 108MP per scatti e video perfetti in ogni situazione. Anche la batteria è un piccolo gioiellino grazie alla ricarica super rapida da 120W che impiega circa un quarto d’ora per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus: scheda tecnica

La serie Redmi Note 11 è stata una delle migliori lanciate negli ultimi anni dal colosso cinese e per capirlo basta analizzare nel dettaglio le caratteristiche dei vari dispositivi. Un esempio è quella del Redmi Note 11 Pro Plus, lo smartphone di cui vi stiamo parlando oggi.

Redmi lo ha dotato delle migliori componenti disponibili nella sua fascia di prezzo. Partiamo da uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende fluidissimo nell’utilizzo di tutti i giorni. Le dimensioni così grandi, invece, lo rendono perfetto per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. La modalità di lettura rende l’esperienza visiva più confortevole e lo schermo ha ricevuto anche la certificazione "Display Eye Care" che assicura la protezione degli occhi dalle luci blu. La potenza viene assicurata dal processore MediaTek Dimensity 920 con modem 5G incluso e dagli 8GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è di 256GB.

Altro aspetto che mette in evidenza le caratteristiche da top di gamma dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 108MP di livello professionale, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La fotocamera per i selfie è da 16MP. Tra le varie modalità di scatto disponibili c’è anche quella dedicata alle foto in notturna e con poca luce.

Chiudiamo con la batteria super prestazionale da 4500mAh che supporta la ricarica HyperCharge da ben 120W. Per avere il 100% di autonomia bastano poco più di 15 minuti. Per tenere sotto controllo le temperature, lo smartphone è dotato di un avanzatissimo sistema di raffreddamento.

Redmi Note 11 Pro Plus: prezzo, sconto, offerta Amazon

Sconto esagerato per lo smartphone top di gamma di Xiaomi. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 299€, con uno sconto eccezionale del 40%. Si tratta di una delle migliori promo che possiate trovare sul sito di e-commerce per uno smartphone. Lo potete anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il telefono è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Approfittatene prima che la promo termini.

Redmi Note 11 Pro Plus