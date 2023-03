Redmi Note 12: lancio globale il 23 marzo

Il prossimo 23 marzo sarà il giorno in cui Xiaomi svelerà i modelli della famiglia Redmi Note 12 che arriveranno in Italia e, in generale, sui mercati globali. Questi smartphone di fascia media sono stati lanciati in anteprima, come spesso avviene, in Cina a ottobre 2022, e solo ora stanno sbarcando a livello mondiale. Al suo tempo i 4 modelli annunciati ottennero le attenzioni del pubblico in quanto offrivano tutti uno schermo OLED ad un prezzo (cinese) decisamente abbordabile. Vedremo, tra pochissimi giorni ormai, quali di questi modelli arriveranno in Italia e a che prezzi.

Redmi Note 12

Il modello di entrata della nuova gamma Redmi Note 12 ha uno schermo OLED da 6,67 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità massima dichiarata che è in grado di raggiungere tale pannello è di 1.200 nit, un valore decisamente alto per un device di fascia media.

Sotto la scocca è presente un chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 con modem 5G, affiancato da 4, 6 o 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio per app, foto, musica e video. Il comparto fotografico ha un sensore principale da 48 MP a cui Xiaomi abbina un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4.

L’autonomia dello smartphone è garantita da una batteria da 5.000 mAh che si ricarica via cavo a 33W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 13 e non manca la certificazione IP53 che ne garantisce una leggera resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro (in foto) ha un display da 6,67 pollici OLED in grado di garantire una risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz. Il pannello in questo caso è compatibile con le tecnologie di visualizzazione Dolby Vision e HDR10+, ma il scende il picco di luminosità a 900 nit.

Le prestazioni discrete, grazie ad un SoC Mediatek Dimensity 1080, evoluzione (in meglio) del Dimensity 920 che era il chip di Redmi Note 11 Pro+ 5G. Insieme al SoC, Xiaomi propone 8 GB di RAM e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione nello standard UFS 2.2.

Decisamente migliore il comparto fotografico rispetto al Redmi Note 12. Infatti su Redmi Note 12 Pro troviamo un sensore Sony IMX766 da 50 MP (f/1.9) a cui viene affiancato un sensore grandangolare da 8 MP (f/1.9) e l’immancabile macro da 2 MP (f/2.4). Per selfie e videochiamate nella parte anteriore dello smartphone è inserito un sensore da 16 MP.

Rimane a 5.000 mAh la potenza della batteria, ma la ricarica aumenta di potenza massima fino a 67W.

Redmi Note 12 Pro+

Per chi vuole ancora di più ecco il Redmi Note 12 Pro+. Rimane invariato, rispetto al modello 12 Pro il display da 6,67 pollici con le stesse caratteristiche tecniche (Full HD+ e refresh rate a 120 Hz) così come il SoC Dimensity 1080 ma la dotazione di RAM si può scegliere tra 8 o 12 GB. Rimane lo stesso lo spazio di archiviazione di 256 GB. Dove il Pro+ cambia rispetto al Pro, in meglio, è nel comparto fotografico.

Per questo modello Xiaomi ha deciso di integrare un sensore principale Samsung Isocell HPX da ben 200 MP (f/1.65). Rimangono identici gli altri due sensori, ovvero il grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP. Non cambia la batteria, sempre da 5.000 mAh, ma anche per questo modello Xiaomi alza l’asticella della potenza di ricarica, che in questo modello raggiunge i 120W.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Ultimo modello previsto nella serie è il Redmi Note 12 Discovery Edition. Questo smartphone riprende in toto le caratteristiche tecniche del Redmi Note 12 Pro+, tranne che per la batteria. Quella integrata è da 4.300 mAh, ma a fronte di una potenza minore sale vertiginosamente la potenza di ricarica, che arriva addirittura a 210W.

Questo vuole dire che il Redmi Note 12 Discovery Edition, secondo Xiaomi, arriva al 100% di ricarica partendo da zero in soli 9 minuti. E per tenere al fresco lo smartphone quando viene sollecitato da una cos’ potente ricarica, il produttore cinese lo ha dotato di una camera di vapore da 3,000 mm².