Redmi Note 12 Pro 5G: incredibile, il prezzo scende ancora

A volte non serve aspettare dei mesi per trovare ottimi smartphone in offerta: ci sono casi in cui dopo pochissimi giorni si possono fare già grandi affari. Come nel caso del Redmi Note 12 Pro 5G, che pur essendo disponibile in Italia da meno di due settimane è già protagonista di ottime offerte su Amazon. E non stiamo parlando della tradizionale offerta di lancio, che ormai fanno un po’ tutti i produttori sugli smartphone di fascia media, ma di un ulteriore sconto praticato dal venditore che porta il prezzo finale ad una cifra completamente diversa da quella di listino.

Redmi Note 12 Pro 5G – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 8/128 GB

Redmi Note 12 Pro 5G: com’è fatto

Il SoC MediaTek Dimensity 1080 è l’anima del Redmi Note 12 Pro 5G e rappresenta una evoluzione positiva rispetto al chip MediaTek Dimensity 920 a bordo del predecessore Redmi Note 11 Pro+ 5G. Le memorie abbinate sono 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Redmi Note 12 Pro ha un display che misura 6,67 pollici, di tipo OLED, con risoluzione FHD+, compatibile con Dolby Vision e HDR10+, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 900 nit. Il lettore per le impronte digitali è collocato lateralmente e lo schermo è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico è un altro passo avanti rispetto al Redmi Note 11: è composto da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.9) con OIS (lo stabilizzatore ottico), da un sensore grandangolare da 8 MP (f/1.9) e dal sensore macro da 2 MP (f/2.4). Nella parte anteriore del telefono, nel notch a foro è incastonata la fotocamera da 16 MP (F/2.5) per selfie e videochiamate.

Oltre al 5G, il chip Dimensity 1080 mette a disposizione anche le connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.2. C’è poi anche il chip NFC per effettuare pagamenti contactless nei negozi fisici e per la lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE. Infine c’è anche la presa per il jack da 3,5 mm per chi usa le cuffie con filo.

Chiudono la scheda tecnica la batteria da 5.000 mAh e la ricarica da 67W, che secondo le specifiche tecniche del produttore porta da 0 al 100% in 46 minuti.

Redmi Note 12 Pro 5G: l’offerta Amazon

Redmi Note 12 Pro 5G è uscito in Cina lo scorso ottobre ma è arrivato in Italia alla fine di marzo, parliamo dunque di un telefono nuovissimo, che ha a bordo un buon processore, un ottimo comparto fotografico e una ricarica rapida che sarà apprezzata da quanti usano in maniera intensiva lo smartphone.

Il prezzo di listino è di 449,90 euro e assolutamente in linea con le tendenze del mercato, purtroppo al rialzo, come sappiamo ormai bene. Con l’offerta Amazon in corso (venditore e spedizione di terzi), però, è possibile acquistarlo a 359,70 euro (-20%, -90,20 euro) e si tratta di un’ottima occasione, da cogliere all’istante perché è la seconda riduzione di prezzo in pochi giorni, dopo quella dell’offerta di lancio.

