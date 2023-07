Redmi Note 12R ufficiale: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi è il primo produttore a presentare uno smartphone con il nuovo chip Snapdragon 4 Gen 2: in queste ore, infatti, l’azienda ha svelato in via ufficiale, in Cina, il nuovo Redmi Note 12R. Il modello va ad arricchire la già nutrita gamma Redmi Note 12 proponendo, oltre al nuovo SoC di Qualcomm, una scheda tecnica equilibrata e un buon rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone è destinato anche al mercato globale e, quindi, all’Europa dove potrebbe arrivare con un nome differente.

Redmi Note 12R: tutte le specifiche

Il nuovo Redmi Note 12R ha una scheda tecnica che ruota intorno al nuovo chip Snapdragon 4 Gen 2, svelato pochi giorni fa da Qualcomm. Il SoC è realizzato con processo produttivo Samsung a 4 nm e garantisce un netto passo in avanti in termini di prestazioni ed efficienza rispetto alla versione Gen 1 utilizzata sul Redmi Note 12, disponibile da alcuni mesi in Italia.

Come da tradizione per il mercato cinese, il nuovo Redmi Note 12R è disponibile in varie opzioni di RAM (4/6/8 GB) e storage (128/256 GB). Tutte le varianti del nuovo smartphone di Redmi presentano, però, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W.

Da questo punto di vista, quindi, il 12R rappresenta un passo indietro rispetto al resto della gamma Redmi Note 12 che ha la ricarica con potenza di almeno 33W. Lo smartphone ha un display da 6,79 pollici con pannello IPS LCD (i Note 12 disponibili in Italia hanno un pannello AMOLED) con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore, che è da 5 MP.

Dietro, invece, ci sono due fotocamere posteriori: un sensore principale da 50 Megapixel (apertura f/1.8) e un sensore macro da 2 Megapixel. Ci sono anche il sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente, e due slot per altrettante SIM fisiche. Il sistema operativo, infine, è Android 13 personalizzato dalla MIUI 14.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il Redmi Note 12R è stato ufficializzato esclusivamente in Cina dove è già in vendita. Per il mercato interno, Xiaomi propone quattro diverse combinazioni di RAM e storage e tre diverse colorazioni: Midnight Black, Time Blue e Sky Fantasy.

Il prezzo di partenza, per la versione 4/128 GB, è di 999 Yuan, pari a circa 125 euro. Adoggi, non ci sono informazioni in merito alla distribuzione internazionale dello smartphone. Come già avvenuto in passato con altri modelli, anche il Redmi Note 12R dovrebbe ritagliarsi il suo spazio sul mercato globale.

Nel corso dei prossimi mesi, infatti, lo smartphone potrebbe fare il suo debutto in Europa. L’ipotesi più probabile è quella di un rebranding, con una nuova denominazione a marchio Redmi oppure a marchio POCO. Maggiori dettagli in merito al possibile arrivo in Europa del primo smartphone con Snapdragon 4 Gen 2 potrebbero emergere nel corso dell’estate.