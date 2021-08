Le migliori macchine reflex per principianti

Le macchine fotografiche reflex sono dispositivi ancora oggi molto apprezzati, non solo dai professionisti ma anche da tantissimi appassionati. Sono molto semplici da utilizzare e meno complesse rispetto ad altre fotocamere, per questo motivo vengono preferite da molti principianti alle prime armi. In commercio si possono trovare numerose proposte differenti, infatti non è facile individuare il modello giusto, perciò vediamo subito come scegliere la migliore reflex per iniziare a realizzare scatti semiprofessionali.

Come scegliere quale reflex per principianti acquistare

Capire quale macchina fotografica reflex per iniziare comprare non è semplice, soprattutto se non si hanno le idee chiare sulle caratteristiche da valutare per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Innanzitutto è importante conoscere le differenze tra mirrorless e reflex, per essere sicuri che si tratti dell’opzione giusta. Quest’ultime sono caratterizzate dalla presenza dello specchio interno, assente invece nelle mirrorless, dal quale vedere la scena inquadrata senza nessun tipo di effetto, inoltre presentano anche il mirino ottico.

Un aspetto da valutare con attenzione è l’ergonomia della macchia fotografica, affinché sia comoda da maneggiare e possibilmente con un peso bilanciato per usarla anche con una mano sola. La configurazione dei tasti deve essere analizzata con cura, per vedere se il dispositivo è comodo e pratico da utilizzare. Uno degli elementi principali è invece il sensore fotografico, perciò è necessario considerare la grandezza, i pixel, l’apertura e la sensibilità alla luce ISO.

Maggiore è la sensibilità del sensore migliori saranno le foto, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Altrettanto importante per una reflex per iniziare è la messa a fuoco, verificando la presenza di funzionalità indispensabili come l’autofocus per la messa a fuoco automatica, tenendo conto della velocità del sistema e dei punti AF per capire quali prestazioni la macchina può offrire. Una funzione molto gettonata sono le foto a raffica, con scatti veloci in sequenza che aiutano a immortalare momenti unici e particolari difficili da riprendere con degli scatti unici.

Bisogna valutare anche la qualità del processore della macchina fotografica reflex, senza trascurare la capacità della memoria interna e il supporto per le schede SD. Anche una buona connettività è fondamentale in una reflex per principianti, assicurandosi che abbia un modulo Wi-Fi aggiornato e uno standard Bluetooth evoluto. La macchina deve supportare anche i formati dei file più comuni, offrendo possibilmente la compatibilità con il formato RAW. Infine è opportuno analizzare la qualità video della fotocamera, con risoluzioni HD, Full HD e Ultra HD 4K, oltre agli effetti come lo slow motion.

Le migliori reflex economiche per iniziare

Nella fascia di prezzo fino a 700-800 euro è possibile trovare ottime reflex Nikon e Canon, modelli adatti ad un principiante che vuole comprare una macchina fotografica semplice da utilizzare, robusta e di buona qualità. Vediamo quali sono le migliori reflex per iniziare economiche.

Canon EOS 4000D

Canon EOS 4000D

Una delle migliori reflex economiche per principianti è la Canon EOS 4000D, una macchina fotografica dotata di sensore da 18 MP con qualità di risoluzione Full HD. Il dispositivo è compatibile con smartphone Android e iOS attraverso l’app Canon Camera Connect, inoltre dispone di un modulo Wi-Fi per il collegamento alle reti internet wireless. La macchina è dotata del mirino ottico, con funzionalità Live View per realizzare scatti panoramici, Scena Smart Auto per ottimizzare l’inquadratura e guide online dedicate tramite l’app Photo Companion. C’è uno schermo LCD da 2,7 pollici, un affidabile processore DIGIC 4+, con messa a fuoco automatica e foto a raffica da 3,0 fps.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS da 18 MP

Sensibilità ISO da 100 a 6400

Autofocus 9 punti AF

Display LCD 2,7 pollici

Risoluzione Full HD

Modulo Wi-Fi

Processore DIGIC 4+

Stabilizzatore ottico

Canon EOS 250D

Canon EOS 250D

Una delle reflex Canon più leggere in assoluto è la EOS 250D, una macchina fotografica digitale molto apprezzata per iniziare a scattare foto più professionali. Con questa fotocamera si possono realizzare foto e video con una risoluzione Ultra HD 4K, con un sensore da 24,1 MP e l’innovativo processore DIGIC 8. La reflex ha lo schermo LCD orientabile, è dotata del modulo Wi-Fi integrato e del Bluetooth per collegarla con smartphone e tablet. Con il mirino ottico è possibile scattare a 5 fps, altrimenti si può utilizzare la funzione Live View, con interfaccia utente guidata per ricevere assistenza e ottimizzare gli scatti come un professionista.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS da 24,1 MP

Modalità Live View

Autofocus 9 punti AF

Display LCD 3 pollici

Risoluzione Ultra HD 4K

Modulo Wi-Fi e Bluetooth

Processore DIGIC 8

Schermo orientabile

Nikon D5600

Nikon D5600

Tra le migliori reflex Nikon per principianti c’è la D5600, una fotocamera digitale per iniziare in grado di fornire ottime prestazioni. Fa parte della gamma di DSLR Nikon, per realizzare scatti e riprese professionali, con tecnologia Bluetooth e connettività SnapBridge per usufruire di una connessione sempre costante. Vanta un design ergonomico e un’impugnatura comoda e salda, un sistema AF a 39 punti estremamente preciso, funzione Live View a 5 fotogrammi al secondo, risoluzione video Full HD e sensore fotografico CMOS DX da 24,2 MP.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS DX da 24,2 MP

Supporto SD, SDHC, SDXC

Mirino reflex a pentaspecchio

Sensibilità ISO da 100 a 25600

Autofocus 39 punti AF

Display LCD ad angolo variabile

HDMI USB-C, microUSB

Bluetooth 4.1, NFC. Wi-Fi

Risoluzione Full HD

Nikon D3500

Nikon D3500

Un’ottima reflex Nikon entry level è la D3500, una macchina fotografica digitale semplice da usare e dotata di importanti funzionalità. Presenta un sensore da 24,2 MP, con la possibilità di realizzare scatti e video in risoluzione Full HD, ottenendo immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. La macchina è dotata dell’obiettivo NIKKOR, con sensibilità ISO da 100 a 25.600, autofocus con 5 scatti in sequenza e registrazione video a 60 fps. Si tratta di una fotocamera robusta e maneggevole, con monitor LCD da 3 pollici, 11 punti AF e connettività Bluetooth 4.1.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS DX da 24,2 MP

Supporto SD, SDHC, SDXC

Mirino SLR a pentaspecchio

Sensibilità ISO da 100 a 25600

Autofocus 11 punti AF

Display LCD 3 pollici

HDMI USB-C, microUSB

Bluetooth 4.1

Velocità massima otturatore 30 secondi

Risoluzione Full HD

Le migliori reflex per principianti di fascia medio/alta

Ovviamente anche un principiante può partire con una macchina fotografica digitale di fascia medio/alta, infatti con un budget più elevato a disposizione è possibile puntare subito su reflex Canon e Nikon di maggiore qualità e più avanzate, da tenere più a lungo nel tempo. Ecco quali sono le reflex per iniziare migliori acquistabili online.

Canon EOS 2000D

Canon EOS 2000D

Una reflex per cominciare con le foto in modo più professionale molto apprezzata è la Canon EOS 2000D, un dispositivo facile e intuitivo con il quale iniziare ad aumentare la qualità di scatti e riprese video. Si possono realizzare video con qualità di risoluzione Full HD, utilizzando il sensore CMOS APS-C da 24,1 MP, con ampia connettività tramite Wi-Fi, Bluetooth e tecnologia NFC. Non manca la modalità Live View, con le performance assicurate dall’affidabile processore DIGIC 4+ e uno schermo LCD da 7,5 cm dal quale effettuare tutte le configurazioni. La EOS 2000D presenta anche la messa a fuoco automatica e gli scatti a raffica a 3,0 fps.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS APS-C da 24,1 MP

Sensibilità ISO da 100 a 6400

Autofocus 9 punti AF

Display LCD 3 pollici

Risoluzione Full HD

Modulo Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Processore DIGIC 4+

Stabilizzatore ottico

Canon EOS 90D

Canon EOS 90D

Un’eccellente reflex per iniziare di fascia media è la Canon EOS 90D, una fotocamera digitale ricca di funzionalità all’avanguardia con sensore CMOS APS-C da 32,5 MP per ottenere foto ultra dettagliate. La macchina è particolarmente veloce negli scatti, con una rapidità di 10 fps, offre tante possibilità per le immagini in alta definizione per ruotarle o ritagliarle in base alle proprie esigenze, con sensibilità ISO fino a 25600 e prestazioni dell’otturatore fino a 1/8000 secondi. La EOS 90D propone 45 punti AF a croce, per ottimizzare le foto in contesti di bassa luminosità, con schermo LCD, modulo Wi-Fi integrato e connettività Bluetooth 4.0.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS APS-C da 32,5 MP

Scatto continuo a 10 fps

Sensibilità ISO da 100 a 25600

Autofocus 45 punti AF

Display LCD 3 pollici

Risoluzione Ultra HD 4K

Modulo Wi-Fi e Bluetooth

Processore DIGIC 8

Nikon D750

Nikon D750

Chi vuole iniziare subito con una macchina fotografica ad alte prestazioni può optare per la reflex Nikon D750, proposta con il sensore CMOS FX da 24,3 MP e una sensibilità avanzata, con livelli ISO da 100 fino a 51200. È in grado di registrare video con risoluzione Full HD, con scatto in sequenza e velocità fino a 6,5 fps, modulo Wi-Fi per la connessione alle reti wireless e monitor basculante. Questa macchina dispone del potente processore Expeed 4, con Picture Control 2.0 per migliorare nitidezza e contrasto delle foto, sistema AF a 51 punti e supporto per due schede SD.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS FX da 24,3 MP

Supporto SD, SDHC, SDXC

Mirino reflex a pentaspecchio

Sensibilità ISO da 100 a 51200

Autofocus 51 punti AF

Display LCD basculante

Bluetooth 4.1, Wi-Fi

Risoluzione Full HD