La maggior parte delle persone aspetta fino all’ultimo momento per gli acquisti di Natale, a causa dei mille impegni quotidiani o per la mancanza di idee originali su cosa comprare. I regali last minute possono riservare delle sorprese, con la possibilità di trovare sconti, promozioni e un prodotto davvero interessante che appare all’improvviso. Su internet spesso è possibile risolvere velocemente, soprattutto con servizi di consegna rapida come quelli per gli abbonati ad Amazon Prime. Ecco alcuni spunti utili per dei regali last minute per Natale, con alcune proposte per ogni fascia di prezzo.

Regali last minute per Natale fino a 30 euro

Se stai cercando un regalo last minute economico ci sono diverse soluzioni a disposizione fino a 30 euro, con prodotti e accessori in grado di soddisfare ogni necessità, da offrire a un amico, un parente o al proprio partner.

Webcam SriHome

Lo smart working è sempre più diffuso in Italia, soprattutto quest’anno. In molti si sono dovuti adattare a nuovi strumenti come webcam e microfoni, ma se conosci qualcuno che ancora non l’ha fatto, questo potrebbe essere il regalo perfetto. La webcam SriHome offre una qualità dell’immagine alta e grazie ai doppi microfoni consente un audio cristallino, molto utile in caso di riunioni di lavoro. Si tratta di un prodotto versatile anche per la compatibilità con sistemi Windows, MacOS e Smart TV. Grazie al comodo gancio è possibile fissarla su qualsiasi monitor in modo stabile e sicuro. Insomma, è una webcam completa da ogni punto di vista, a un prezzo davvero conveniente.

A chi regalarlo?

A chi lavora in smart working.

Echo Dot Amazon

Come regalo last minute per gli amanti della tecnologia a tutto tondo, il nuovo altoparlante intelligente di Amazon Echo Dot è il regalo perfetto. Lo trovi su Amazon in offerta speciale proprio per Natale e sarà un regalo apprezzatissimo. Grazie a Echo Dot è possibile controllare le app di intrattenimento, far partire la playlist preferita su Spotify o Amazon Music, ma anche controllare tutti i dispositivi Smart Home compatibili. Grazie all’assistente vocale Alexa, Echo Dot è anche in grado di rispondere a domande, leggere le ultime notizie o effettuare chiamate, anche se il tuo smartphone è in un’altra stanza.

A chi regalarlo?

A chi desidera una casa domotica.

Regali last misure per Natale fino a 60 euro

Potendo spendere un po’ di più i prodotti a disposizione aumentano, con diverse soluzioni interessanti per un regalo last minute per Natale. Vediamo quali sono quelle più originali con un prezzo fino a 60 euro.

Rasoio elettrico Braun 9 in 1

Uno strumento indispensabile per gli uomini è il rasoio elettrico, essenziale per la cura dell’aspetto, soprattutto al giorno d’oggi con la moda della barba curata. Il rasoio elettrico Braun 9 in 1 è un dispositivo tuttofare molto apprezzato, in quanto in un solo attrezzo si possono avere funzioni come il regolabarba, il rifinitore e il tagliacapelli. Il motore elettrico è un modello AutoSense, capace di adeguarsi a qualsiasi tipo di barba per ottimizzare le prestazioni di taglio, con ricarica rapida, 13 setup differenti per l’altezza del taglio e in omaggio un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide.

A chi regalarlo?

Uomini e ragazzi che si prendono cura della barba.

Buono regalo Amazon

Per chi proprio non riesce a decidere quale regalo acquistare per Natale, la soluzione last minute perfetta è il buono Amazon, disponibile con tagli prefissati a partire da 20 euro per arrivare fino a 50 euro, oppure con importo personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il vantaggio di questo voucher digitale è la possibilità di aggiungere una dedica, inserendo il nome del mittente e un messaggio speciale per augurare Buon Natale, lasciando la massima libertà di scelta al destinatario su come spendere i soldi per comprare ciò che desidera.

A chi regalarlo?

Persone che non si conoscono bene o difficili da accontentare.

Regali last minute per Natale fino a 100 euro

I regali dell’ultimo minuto sono sempre quelli più economici, quando non si sa bene cosa comprare e si rimanda ogni giorno fino ad arrivare a ridosso delle festività. Ecco alcune proposte originali per un regalo last minute per Natale con un budget fino a 100 euro.

Giradischi per vinili Seapower

La moda vintage sta ottenendo un grande ritorno, con tantissimi appassionati che sono tornati ad acquistare vinili come si faceva una volta. Un regalo per Natale da comprare senza pensarci troppo è il giradischi Seapower, caratterizzato da un design retrò molto accattivante, ma con funzionalità moderne come la connettività Bluetooth e il modulo Wi-Fi per collegare il dispositivo al proprio smartphone o tablet. Ci sono anche l’ingresso AUX per le cuffie e il regolare di velocità, inoltre si può completare acquistando anche un vinile.

A chi regalarlo?

Appassionati di musica e amanti dello stile vintage.

Videogiochi PS5 Xbox Series X

Per i pochi fortunati che sono riusciti a comprare una console gaming di ultima generazione, acquistando prima di Natale la PS5 o la Xbox Series X, un regalo dell’ultimo minuto sempre adeguato è un videogioco appena uscito sul mercato. Per entrambe le console non mancano i titoli con una fascia di prezzo da 50 a 100 euro, tra cui il nuovo capitolo di Call of Duty Black Ops Cold War, per addentrarsi nel brivido della Guerra Fredda con un gameplay ricco di contenuti, trascorrendo le giornate di festa con un po’ di sano relax.

A chi regalarlo?

Appassionati di gaming e sparatutto.

Purificatore d’aria smart Bimar

Un oggetto molto utile in casa è il purificatore d’aria smart, in grado di eliminare i cattivi odori e migliorare il benessere domestico. Il dispositivo di Bimar è dotato di modulo Wi-Fi per il collegamento con lo smartphone tramite app, per gestire l’apparecchio da remoto con device Android e iOS, anche con i comandi vocali attraverso Alexa o Google Assistant per la smart home. All’interno ci sono tre filtri HEPA H13, con display digitale e luce LED, ideali per ridurre allergeni e sostanze inquinanti aumentando la sicurezza e il benessere in casa.

A chi regalarlo?

Persone che lavorano in casa in smart working.

