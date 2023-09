Reptile, il nuovo thriller con Benicio del Toro

Fonte foto: Netflix

C’è anche Benicio Del Toro tra i protagonisti di Reptile, uno dei thriller più attesi su Netflix nei prossimi mesi. Il film arriverà sulla piattaforma di streaming in autunno. L’attore di Traffic, Che e 21 grammi sarà in ottima compagnia: sul set con lui ci sono infatti Justin Timberlake e Alicia Silverstone. Timberlake alla carriera da cantante e ballerino ha da tempo associato quella di attore, recitando in film come A proposito di Davis, Runner Runner, In Time e Amici di letto. Silverstone, nota soprattutto per il ruolo da protagonista in Ragazze a Beverly Hills, recentemente ha fatto parte del cast di American Horror Stories e Cheerleader per sempre.

Il cast completo di Reptile

Il film ruota attorno al misterioso e violento omicidio di un’agente immobiliare e alla conseguente ricerca della verità. Del Toro interpreta il detective Tom Nichols, mentre Silverstone è sua moglie, Judy Nichols. Timberlake è Will Grady, il fidanzato della vittima. Il film è diretto da Grant Singer, regista di video musicali (ha lavorato con The Weeknd, Lorde, Sam Smith e Skrillex, tra gli altri) qui al suo esordio cinematografico. Benicio del Toro è anche sceneggiatore, insieme a Benjamin Brewer, e produttore esecutivo del film.

Oltre al trio di protagonisti appena citato, il cast di Reptile include Michael Pitt (nei panni di Eli Phillips, uno dei sospettati dell’omicidio), Ato Essandoh (nel ruolo del detective Dan Cleary, collega di Nichols), Frances Fisher (che è Camille Grady), Eric Bogosian (alias il capitano Robert Allen, capo di Nichols) e Matilda Lutz (Summer Elswick).

Completano il cast Domenick Lombardozzi (che interpreta Wally), Karl Glusman (Sam Gifford, ex marito della vittima), Mike Pniewski (Marty Graeber), Thad Luckinbill (Peter) e Sky Ferreira (Renee, migliore amica della vittima). Oltre che attrice e modella, Ferreira è nota anche come cantautrice ed è una delle artiste con cui il regista del film ha collaborato in passato. Tra gli interpreti di Reptile ci sono infine Owen Teague (nei panni di Rudy Rackozy), Catherine Dyer (Deena Allen), James Devoti (Bennett Rosoff) e Michael Beasley (Victor).

La trama di Reptile

Quando una giovane agente immobiliare viene uccisa in modo efferato, il detective Tom Nichols è chiamato a occuparsi del caso. Inizialmente il principale sospettato è il fidanzato della giovane vittima, ma la situazione diventa sempre meno chiara quando Nichols inizia a indagare anche su altri discutibili personaggi che ruotavano attorno alla vita della ragazza uccisa: tutti sembrano avere dei segreti da nascondere. Una frase che si rivela vera anche per lo stesso Nichols: mentre sua moglie è pronta ad aiutarlo per trovare l’assassino, emergeranno alcune insospettabili informazioni che potrebbero danneggiare anche i due coniugi.

Quando esce il film Reptile

Il film thriller Reptile sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto il prossimo 7 settembre. Per vederlo in streaming bisognerà poi aspettare ancora alcune settimane: il debutto su Netflix è infatti fissato per il 6 ottobre 2023.