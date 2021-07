Ristoranti e bar: quanto e perché sono importanti le consegne a domicilio

Finalmente dopo lunghi mesi di zone rosse e arancioni si torna con l’estate alla normalità. I ristoranti e i bar possono tornare a fare servizio al tavolo, ma non per questo possono trascurare le consegne a domicilio. La pandemia da Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e questo servizio è diventato essenziale.

Sia che si tratti di clienti affezionati che di ampliare il bacino dei potenziali clienti, offrire un buon servizio di asporto o di consegna a domicilio può fare la differenza per consolidare gli affari della propria attività di ristorazione. Tuttavia, non sempre gestire il food delivery si rivela un compito facile, soprattutto per un bar o per un ristorante: bisognerà organizzare la logistica, stabilire i tempi in cui effettuare le consegne e garantire ai clienti che i cibi arrivino ancora caldi e in perfette condizioni. Inoltre, sarà necessario consolidare la propria presenza online: avere una scheda di Google MyBusiness o una pagina Facebook con tutte le informazioni aggiornate sul locale, dagli orari ai menù e i metodi di pagamento, consentirà al locale di battere la concorrenza nel territorio e farsi trovare più facilmente.

Consegne a domicilio: perché sono importanti

L’attività del food delivery nell’ultimo anno è sicuramente cambiata e in meglio. Gli standard si sono elevati e i clienti difficilmente rinunceranno a questo servizio. Le attività di ristorazione devono farsi quindi trovare pronte, organizzando al meglio la logistica delle consegne e costruendo un servizio di food delivery che si assicuri che cibi e bevande vengano consegnati secondo gli standard di sicurezza e igiene richiesti dalle normative vigenti.

Per poter offrire un servizio che sia di qualità, bisognerà garantire non solo che il cibo arrivi in tempo e in condizioni ottimali, ma anche nella forma migliore. Si potrà quindi progettare un menù dedicato al solo asporto e food delivery, scegliere contenitori che siano allo stesso tempo resistenti e adatti. Anche il packaging, in questo caso, è importante: dotarsi di buste con il logo e il nome del ristorante è una piccola attenzione che il cliente sicuramente apprezzerà.

Consegne a domicilio: i trucchi per battere la concorrenza

Per differenziarsi dalla concorrenza, che potrebbe offrire un servizio analogo nella stessa zona, non basta offrire il cibo della migliore qualità. Al giorno d’oggi il passaparola è diventato virtuale e tutti i ristoranti e i bar avranno bisogno di costruire una solida presenza online, oltre che una logistica che sia ben organizzata per agevolare gli ordini ed evitare ritardi nelle consegne.

Per questo motivo, sarà necessario tenere sempre aggiornati i canali di presenza online. Che si tratti di una scheda Google MyBusiness o di una pagina Facebook o Instagram, non dovranno mai mancare gli orari di apertura, il menù da consultare e i recapiti per poter ordinare agevolmente.

C’è poi la questione comunicazione: ordinare via telefono è pratico e sicuro, ma anche offrire la possibilità di ordinare via chat di WhatsApp è un’opzione in più che sarà sicuramente apprezzata dai clienti. Infine, si potrà dare la scelta di pagare alla consegna o di utilizzare i pagamenti online immediati.

Il trucco per contraddistinguersi dalla concorrenza non è quindi solo offrire il servizio migliore, ma anche comunicare in modo migliore i servizi offerti. Non sempre un’attività di ristorazione ha il tempo di gestire questi aspetti, ma potrà affidarsi a esperti del settore che offrono questi servizi online. Tra i migliori servizi c’è l’offerta InConsegna di Italiaonline, pensata proprio per bar e ristoranti, che aiuterà nella gestione sia degli ordini che della delivery.