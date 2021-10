Riverdale 6: ci sarà un nuovo personaggio

La sesta stagione di Riverdale esaudirà la richiesta che i fan della serie TV di Netflix avevano fatto a gran voce ormai da tempo. Un nuovo personaggio è in arrivo nella serie, anche se si tratta di una vecchia conoscenza dei protagonisti.

Finalmente arriva il crossover delle serie televisive Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, che sono ambientati nello stesso universo narrativo, con l’arrivo dell’amata strega Sabrina Spellman nella sesta stagione. A dare la notizia sul suo profilo Instagram è stata proprio l’attrice Kiernan Shipka, che interpreta Sabrina, e che ha indossato ancora una volta l’iconico cerchietto, mostrandosi sul set della sesta stagione di Riverdale. Si tratta di uno dei crossover più attesi degli ultimi anni, soprattutto dopo che Le terrificanti avventure di Sabrina ha chiuso i battenti dopo quattro stagioni su Netflix. Ora non resta che attendere di scoprire come questo nuovo personaggio farà il suo ingresso in Riverdale.

Riverdale 6: l’annuncio di Sabrina Spellman

Le terrificanti avventure di Sabrina è la serie del genere teen drama paranormale arrivata su Netflix nel 2018 e che è stata cancellata nel 2020. Nello stesso universo narrativo si svolge però Riverdale, che è arrivata alla sua sesta stagione su Netflix. Il 7 ottobre l’attrice che interpreta Sabrina Spellman, Kiernan Shipka, ha postato una foto molto particolare sul suo profilo Instagram.

La Shipka si mostra seduta su una sedia da regista con dietro scritto "Sabrina Spellman – Riverdale". Una foto che vale più di mille parole e rivela che la richiesta dei fan è stata accolta: il crossover tra le due serie è arrivato. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo della giovane strega Sabrina nella sesta stagione di Riverdale, ma quello che è sicuro è che la vedremo tornare in scena.

Tutti coloro che speravano di vedere una nuova stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina dovranno rassegnarsi al fatto che non ci sono nuove puntate in arrivo: lo spin-off ormai è concluso, ma Riverdale va avanti nella storia e ospita la streghetta nella vicina città.

Riverdale: dove vedere la sesta stagione

I fan di Riverdale dovranno aspettare il prossimo mese per scoprire le nuove puntate della sesta stagione, che sarà trasmessa a partire dal 16 novembre 2021 negli Stati Uniti. Per vederla in Italia, invece, bisognerà attendere qualche mese ancora, ma potrebbe arrivare già entro i primi mesi del 2022.

Intanto chi vuole vedere le puntate di Riverdale e fare un ripasso della sua serie televisiva preferita, potrà guardare le precedenti stagioni su Netflix e su Prime Video.

