3 serie simili a Riverdale: ecco quali guardare in streaming

Riverdale è una delle serie tv di maggiore successo, nata nel 2017 e ormai giunta alla quinta stagione. In Italia è trasmessa da Netflix che ha anche pubblicato Le terrificanti avventure di Sabrina, altro titolo ambientato nell’universo di Riverdale. Siamo davanti a un teen drama caratterizzato da un tocco di mistero, tipico del genere thriller.

Negli ultimi anni, le serie tv adolescenziali hanno avuto un ottimo riscontro sulle piattaforme di streaming quindi il filone è piuttosto ampio e articolato. Ma in Riverdale ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione, che hanno fatto scuola. La serie, ispirata ai fumetti di Archie Comics, narra le vicende di due amici Archie e Betty che vivono in una piccola cittadina. Ogni stagione ha come filo conduttore un mistero da risolvere, dall’omicidio di Jason nel primo capitolo, alle videocassette nella quarta. Ci sono poi altri avvenimenti secondari che permettono ai giovani personaggi di risolvere la situazione. Si tratta di uno show ricco di spunti di riflessione, capace di tenere il pubblico attaccato allo schermo. Esistono serie simili a Riverdale in streaming? La risposta è sì, ecco quali sono.

Tredici Reasons Why su Netflix

Tredici è tra le serie tv che ha maggiormente influito nella costruzione del genere teen. Ogni stagione è diversa. Tutto parte dalla prima, la più importante, che si concentra sulla storia di Hanna Baker. Lei è una ragazza che si suicida lasciando 13 musicassette, una per ogni persona che l’ha portata alla morte.

I motivi sono descritti dentro ogni nastro che sono anche l’occasione per addentrarsi nel mondo degli adolescenti, nei loro problemi, conflitti, amori non corrisposti, violenza, bullismo. È incisiva e a volte cruda e permette di esplorare un mondo ricco di sfumature in modo davvero particolare. I temi sono simili a Riverdale anche se lo stile e il racconto si allontanano un po’ dall’ambientazione dark che invece caratterizza la serie di Archie.

Tredici è disponibile su Netflix.

Élite su Netflix

Élite è la serie tv spagnola ambientata nel prestigioso liceo Las Encinas. I ragazzi che la frequentano apparentemente sono perfetti e hanno la vita che tutti vorrebbero. In realtà, tra le mura scolastiche si nascondono enormi disagi e ingiustizie, che i giovani protagonisti devono subire giorno dopo giorno. Così come per Riverdale e Tredici, anche qui emergono i lati controversi dell’adolescenza. Non mancano anche in questo caso omicidi e altri misteri che il pubblico – insieme ai giovani protagonisti – deve approfondire.

Élite è disponibile su Netflix.

Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix

Non si può parlare di Riverdale senza fare riferimento a Sabrina, considerata come lo spin-off della prima. Entrambe sono tratte dai fumetti di Archie Comics e non mancano continui riferimenti all’una o l’altra nelle relative puntate.

Una differenza importante è che ne Le terrificanti avventure di Sabrina l’elemento soprannaturale è molto forte, mentre il Riverdale è praticamente assente. Per il resto sono due serie da guardare assolutamente una dopo l’altra.

Le serie tv da suggerire potrebbero essere infiniti, purtroppo attualmente non sono distribuiti in Italia i fan di Riverdale potrebbero davvero apprezzare Pretty Little Liars o Impulse.

Chi invece vuol riguardare Riverdale, in attesa che la quinta stagione arrivi in Italia, lo può trovare sia su Netflix che su Amazon Prime Video.