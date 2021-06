Offerta Amazon: l'aspirapolvere che controlli con lo smartphone

Per una casa domotica servono elettrodomestici smart che aiutino nelle pulizie quotidiane, come il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant T-700. Con pochi tap sullo smartphone o coi comandi vocali di Alexa, aiuterà a tenere i pavimenti sempre puliti.

Questo robot aspirapolvere è l’ideale per chi ha poco tempo e ha bisogno di fare una pulizia veloce, perché consente anche di lavare i pavimenti, è dotato di sensore per l’arresto delle cadute e soprattutto è in sconto su Amazon. Il Lefant T-700 può contare sulla tecnologia FreeMove, che evita che rimanga bloccato sotto il divano di casa o da altri impedimenti. Questo robot aspirapolvere offre un sistema di pulizia a 3 stadi per raccogliere dalla polvere fino ai detriti più grandi, adattandosi anche alla tipologia di pavimento. Non mancano poi le funzionalità smart, con la possibilità di usare l’app dedicata per il controllo da remoto oppure gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. La batteria al litio garantisce una buona potenza di aspirazione: non resta che provarlo.

Robot aspirapolvere Lefant T-700: le caratteristiche

Il Lefant T-700 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti: dopo aver aspirato polvere e sporcizia sarà sufficiente inserire il serbatoio dell’acqua e iniziare la pulizia, aspirando e lavando allo stesso tempo. La batteria garantisce una durata fino a 120 minuti e quando si sta esaurendo, il robot torna da solo alla postazione di ricarica.

Grazie alla tecnologia FreeMove, le ruote gommate del robottino passano su qualsiasi tipo di superficie, anche i tappeti, e non c’è rischio che rimanga bloccato sotto divano o letto. Inoltre, i sensori anticollisione permettono di evitare urti e graffi sui mobili. Presenti anche sensori anticaduta per evitare che possa cadere per le scale di casa.

Uno dei suoi punti di forza, però, è la possibilità di controllarlo oltre che con il telecomando in dotazione anche attraverso l’app dedicata, che è disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Non manca nemmeno il supporto di Alexa e Google Assistant per utilizzare i comandi vocali.

Robot aspirapolvere Lefant T-700: l’offerta

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant T-700 è un sistema che permette di tenere la casa sempre in ordine e pulita con un solo elettrodomestico smart. Su Amazon il Lefant T-700 è in vendita a circa 310 euro, ma con lo sconto del 16% si potrà acquistare per appena 259,99 euro.

B086VHL11T