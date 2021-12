Roomba e5154 offerta top su Amazon: oggi lo paghi la metà

Basta un tocco sul display dello smartphone per dare via alle grandi pulizie. Uno dei più grandi vantaggi del Roomba e5154 oggi in offerta su Amazon è la possibilità di telecontrollarlo con il proprio telefonino. Il robot aspirapolvere di iRobot può essere facilmente sincronizzato con la rete Wi-Fi di casa e gestito tramite l’app per smartphone.

Ovviamente, l’aspirapolvere robotizzato eccelle anche nelle operazioni di pulizia. Un innovativo sistema a tre fasi consente di rimuovere anche lo sporco più ostinato, mentre la tecnologia a doppie spazzole in gomma multi-superficie permette di rimuovere da pavimento e tappeti i peli dei nostri amici a quattro zampe.

Roomba e5154: caratteristiche e funzionaltià

L’iRobot Roomba e5154 in offerta su Amazon è stato progettato pensando ai nostri amici a quattro zampe. Il sistema a doppia spazzola è infatti in grado di sollevare i peli che gli animali domestici lasciano in giro per casa e aspirarli senza difficoltà. Inoltre, l’avanzato sistema filtrante è in grado di rimuovere fino al 99% di muffe, pollini, acari e allergeni di cani e gatti.

Grazie al sistema di pulizia in tre fasi, l’aspirapolvere robot del produttore statunitense è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato. I sensori “dirt detect“, infine, sono in grado di individuare le zone dove la concentrazione dello sporco è maggiore, ordinando così al robot di pulire con maggior intensità e assicurare la pulizia profonda di tutte le superfici.

La manutenzione del robottino, poi, non richiede chissà quale impegno. Una volta che il contenitore sarà pieno, sarà sufficiente svuotarlo all’interno della pattumiera (o del mastello dell’indifferenziato, a seconda delle indicazioni del comune in cui vivete) e risciacquarlo sotto acqua corrente. Nel giro di una manciata di secondi, il Roomba e5154 sarà nuovamente pronto per pulire pavimenti e tappeti di casa.

Non mancano, come accennato, le funzionalità smart. L’iRobot Roomba e5154 può essere sincronizzato con la rete Wi-Fi di casa e gestito a distanza grazie all’app per smartphone. Con un tocco sul display si potrà azionare il robot aspirapolvere anche se ci troviamo a chilometri di distanza da casa, mentre le skill per Alexa e le funzioni di Assistente Google permettono di controllare il robottino anche con dei semplici comandi vocali.

Roomba e5154 offerta top su Amazon: sconto e prezzo

Acquistando oggi l’iRobot Roomba e5154 su Amazon si può risparmiare il 50% del prezzo di listino. Uno sconto che permette di risparmiare ben 250 euro e pagare l’aspirapolvere robot 249,90 euro. Una vera e propria offerta top Amazon, insomma, che scadrà alla mezzanotte del 14 dicembre.

Robot aspirapolbere Roomba e5154 con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free

Aprendo la pagina prodotto, vi fa vedere il prezzo esatto.