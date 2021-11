Samsung 2022: quando arrivano i prodotti più attesi

Sarà un anno ricco di novità il 2022 di Samsung, con una lunga lista di prodotti in arrivo ma, purtroppo, con l’ormai cronica crisi dei chip a mettere i bastoni tra le ruote. Il gigante coreano, quindi, dovrà scegliere su cosa concentrare la produzione tra la gamma di tablet Galaxy Tab, quella di cuffiette Galaxy Buds e quella degli smartwatch Galaxy Watch.

Non è in discussione il lancio del nuovo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22, che dovrebbe arrivare a inizio gennaio, mentre è ancora un mistero la data esatta del lancio (a quanto pare solo in Europa) di Galaxy S21 FE. Dalla Corea del Sud, per la precisione dal noto giornale online di settore del mondo dell’elettronica The Elec, trapela però una lista di prodotti Samsung in arrivo: si tratta, molto probabilmente, di materiale interno a Samsung che qualche dipendente (imprudente o complice) si è fatto scappare. Ci sono, infatti, non solo le date di lancio dei prodotti, ma persino la produzione stimata per ognuno di essi. I dati riguardano i tablet, i laptop, gli smartwatch e le cuffiette wireless che Samsung lancerà durante tutto il 2022.

Samsung 2022: si parte coi tablet

Secondo i documenti trapelati i primi prodotti che Samsung lancerà nel 2022, per la precisione tra il primo e il secondo trimestre, sono i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Cioè la nuova gamma altissima, quella che andrà a fare concorrenza diretta con Apple iPad Pro.

Di questi tablet, però, Samsung prevede di produrne complessivamente pochi: 2,5 milioni di pezzi. A questi si aggiungeranno i Galaxy Tab S8 Lite, per altri 1,6 milioni di pezzi, ma solo nella seconda metà del 2022. Durante tutto il corso del prossimo anno, invece, Samsung produrrà e venderà in abbondanza (11 milioni di pezzi, per ognuno dei due modelli) sia il Galaxy Tab A8 che il Galaxy Tab A7 Lite (entrambi modelli di tablet Android economici).

Samsung 2022: i laptop

Per vedere i nuovi laptop Samsung Galaxy Book2 Pro, Galaxy Book2 Pro 360 e Galaxy Book2 Pro 5G, invece, dovremo attendere almeno la metà del 2022. Samsung ne produrrà pochi: in totale 2 milioni. Più ottimistica, invece, è la stima su produzione e vendita dei futuri Chromebook Samsung Galaxy Chromebook Go: ben 1,4 milioni di pezzi.

Samsung 2022: gli smartwatch

Dopo il successo, meritato, di Samsung Galaxy Watch4, nel 2022 le antenne saranno tutte puntate sul prossimo smartwatch Samsung Galaxy Watch5. Un modello che Samsung prevede di successo, tanto che ne produrrà 4,8 milioni di pezzi su un totale di 19 milioni di smartwatch previsti per l’anno prossimo.

Come è logico aspettarsi, visto che l’attuale Galaxy Watch è stato presentato ad agosto 2021, per il 5 dovremo aspettare la seconda metà del 2022.

Samsung 2022: le cuffiette wireless

Chi aspetta con ansia l’arrivo delle Galaxy Buds Pro2 e delle Galaxy Buds Live2 dovrà attendere: le prime entreranno in produzione non prima della primavera 2022, le seconde in piena estate.

Secondo Samsung, però, si venderanno molto bene: la produzione prevista è di oltre 3 milioni di pezzi per ognuno dei due modelli, su un totale di circa 23 milioni di cuffiette wireless che Samsung prevede di produrre e vendere nel 2022.