Samsung A42 5G: il low cost con batteria super arriva a novembre

Uno degli smartphone low cost più attesi della seconda metà del 2020 è certamente il Samsung Galaxy A42 5G. A lungo i rumor si sono susseguiti uno a l’altro, fino a quando la stessa Samsung non ha confermato ufficialmente l’arrivo di questo modello, che sarà un device economico ma di buona qualità e, soprattutto, con connessione 5G.

Ancora incerte alcune specifiche tecniche, ma anche qui i rumor non mancano. Specialmente in merito alla batteria, che a quanto pare sarà veramente molto capiente. Anche il reparto fotografico sarà di tutto rispetto. Le ultime indiscrezioni sul prezzo e sulla disponibilità in Europa, invece, non sono così entusiasmanti come le prime circolate ad agosto. Inizialmente, infatti, si era parlato di un prezzo intorno ai 250 euro, mentre ora si parla di cifre più elevate. Ma, come sempre, le indiscrezioni vanno ben pesate e confrontate con la realtà: in particolare con il prezzo del Samsung Galaxy A51, un modello dalle caratteristiche leggermente superiori.

Samsung Galaxy A42 5G: caratteristiche tecniche

Gli ultimi rumor sulla scheda tecnica del Samsung Galaxy A42 5G parlano di un SoC Qualcomm Snapdragon 690 e di 4 GB di RAM. Lo Snapdragon 690 è proprio il SoC ideato e realizzato da Qualcomm per gli smartphone 5G lowcost e incorpora il modem X51 compatibile solo con le reti 5G sub-6GHz.

La batteria sarà il punto forte del Samsung Galaxy A42 5G: ben 5.000 mAh di capacità. Con questa carica il low cost di Samsung dovrebbe arrivare fino a sera acceso senza grossi problemi, nonostante il grosso display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD.

Molto interessante anche il reparto fotografico: selfie-cam da 20 MP con autofocus e gruppo posteriore da quattro sensori in totale. Il sensore principale sarà da 48 MP, poi ci sarà un obbiettivo ultrawide da 8 MP, un macro e un sensore di profondità entrambi da 5 MP.

Samsung Galaxy A42 5G: quanto costa e quando esce

Al momento sembrerebbe confermata l’uscita del Samsung Galaxy A42 5G entro novembre. Ma l’unico mercato oggi sicuro è quello tedesco, dove il dispositivo verrà venduto ad un prezzo ufficiale di 369 euro.

Chi lo vuole comprare, però, non si deve scoraggiare: tra il prezzo ufficiale e quello “su strada” spesso c’è una bella differenza. Il Samsung Galaxy A51, ad esempio, sul sito ufficiale di Samsung è in vendita a 379 euro, mentre su molti shop online si compra senza problemi a poco più di 250 euro.