Fonte foto: Samsung

Samsung amplia la sua gamma di dispositivi con il nuovo Samsung All-in-One Pro, un computer all-in-one che, senza troppi giri di parole, rappresenta l’alternativa Windows agli iMac di Apple, proponendo, però, un pannello più grande e un processore Intel Core Ultra che può rappresentare un ottimo compromesso tra prestazioni, efficienza (in questo caso necessaria per tenere sotto controllo le temperature) e funzionalità, con la possibilità di gestire attività AI grazie alle capacità del chip Intel. Il design, inoltre, richiama quello della gamma Smart Monitor e, in particolare, della serie premium M8.

Samsung All-in-One Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung All-in-One Pro è dotato di processore Intel Core Ultra 7 155H, utilizzato anche dal recente Galaxy Book 4 Ultra. Si tratta di un chip dotato di 16 core (6 Performance, 8 Efficient e 2 Low Power Efficient) e di grafica integrata Intel Arc.

Al momento, Samsung ha svelato una sola configurazione del suo Samsung All-in-One Pro che arriverà sul mercato con 32 GB di memoria RAM LPDDR5X e 1 TB di SSD NVMe (ma c’è un secondo slot libero per installare un secondo SSD). In futuro, potrebbero arrivare nuove varianti, magari con il nuovo chip Snapdragon X Elite e Windows on Arm oltre che con varie combinazioni di RAM e SSD.

Il monitor integrato è da 27 pollici di diagonale con rapporto tra le dimensioni di 16:9, trattamento antiriflesso e risoluzione 4K (2.840×2.160 pixel). Anche in questo caso, per ora, non sono previste altre varianti. Il sistema operativo è Windows 11 arricchito da tutte le funzionalità per l’integrazione con i dispositivi Galaxy di Samsung.

Il computer è dotato di un sistema a quattro speaker e può utilizzare le connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Ci sono anche una porta Ethernet, due Thunderbolt 4, una USB 3.2, una USB 2.0 e una HDMI. Le porte si trovano nella parte posteriore della scocca, con una soluzione analoga a quanto visto su iMac.

Il nuovo Samsung All-in-One Pro viene commercializzato con tastiera (con tasto per Copilot e tastierino numerico laterale) e mouse (entrambi gli accessori sono wireless) ed in un’unica colorazione, Grigio, che viene ripresa anche dagli accessori abbinati.

Samsung All-in-One Pro: prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovo Samsung All-in-One Pro è stato ufficializzato esclusivamente in Corea del Sud dove entra subito in commercio. Il prezzo è pari a 1,99 milioni di won ovvero circa 1.360 euro. Si tratta dello stesso prezzo dell’iMac di Apple (in versione base con chip M3, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD) che, però, ha un display da 24 pollici ma con risoluzione leggermente più alta (4.5K). Per il momento Samsung non ha fornito informazioni in merito a una possibile commercializzazione europea del suo nuovo all-in-one.