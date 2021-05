Samsung Galaxy A22: quando arriva e quanto costa il 5G low cost

Con l’ampliamento delle serie Galaxy A e Galaxy M iniziato due anni fa, Samsung ha chiaramente puntato ad arginare il dominio di Xiaomi sulle fasce bassa e media del mercato, specie in alcune regioni del mondo come l’India in cui si possono vendere frotte di smartphone Android a condizione che i prezzi siano bassi.

Ed è riuscita a farlo. In pochi anni Samsung ha consolidato il proprio nome come uno dei più validi nella fascia medio bassa del mercato nella regione indiana arrivando persino, lo scorso anno, a scalzare dal trono Xiaomi, che sembrava irraggiungibile. Adesso, per non cullarsi sugli allori, Samsung è pronta a rilanciare diffondendo la connettività 5G anche nei segmenti inferiori, e Samsung Galaxy A22 sarà uno dei prodotti cruciali per riuscirci, se non altro per un prezzo che, a rigor di logica, dovrebbe essere il più basso dell’intera offerta Samsung. Per questo Galaxy A22 è attualmente uno degli smartphone di Samsung più attesi, e non è un caso che le indiscrezioni sul suo conto siano numerose. Ma quando arriverà il 5G low cost di Samsung?

Le voci sul prezzo europeo di Samsung Galaxy A22

Le ultime voci suggeriscono che Samsung Galaxy A22 non arriverà prima di giugno, alcuni bene informati parlavano persino di luglio. Sono indiscrezioni, è vero, quindi difficilmente sono più di tanto precise, ma danno comunque un’indicazione sui tempi di massima, che non saranno brevissimi come qualcuno potrebbe immaginare.

Non sarebbe la prima volta che uno smartphone di Samsung venga anticipato, anche in modo dettagliato, diverso tempo prima del suo rilascio. È già accaduto ad esempio a Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72, quindi un lancio “comodo" rispetto alle tempistiche degli scorsi anni tra rumor e ufficialità per Samsung Galaxy A22 non sarebbe un inedito.

Nel frattempo le voci si concentrano sui possibili prezzi di Samsung Galaxy A22 in Europa. In questi giorni a tenere banco è un presunto elenco dei prezzi di un rivenditore europeo, il quale confermerebbe una volta di più come Samsung Galaxy A22 sarebbe di gran lunga lo smartphone 5G più economico di casa Samsung.

L’indiscrezione suggerisce un prezzo di partenza in Europa per Samsung Galaxy A22 di 229 euro, al netto ovviamente delle differenze dovute alla tassazione tra i vari Stati membri (come l’Italia, Paese in cui di solito questo genere di prodotti costa più che altrove). Un prezzo che comunque rimarrebbe allettante, specie se lo si confronta col listino di Samsung Galaxy A32 che recita 279 euro.

Le presunte specifiche di Samsung Galaxy A22

Le indiscrezioni giunte finora sul conto di Samsung Galaxy A22 parlano di uno smartphone Android con chip MediaTek Dimensity 700, con 64 GB di memoria interna comunque espandibile tramite microSD, con un display LCD da 6,4 pollici e risoluzione Full HD+, e tre fotocamere con la principale da 48 megapixel, una macro da 5 megapixel e infine un sensore di profondità da 2 megapixel.

Abbondante la batteria – si parla di 5.000 mAh – con una ricarica a 15 watt di potenza massima.