Samsung Galaxy A23 5G: il prezzo su Amazon è per tutti

Acquistare un telefono di fascia medio-bassa oggi, è diventato molto complesso poiché sul mercato si trovano moltissime proposte che offrono, molto spesso, schede tecniche simili tra di loro e senza sostanziali differenze di prezzo.

Ma a offrire una soluzione che mette d’accordo qualità e prezzo ci pensa l’offerta Amazon in corso che propone il recentissimo Samsung Galaxy A23 5G con uno sconto favoloso. Questo dispositivo, infatti, è arrivato in Italia la scorsa estate e subito si è fatto notare per la scheda tecnica equilibrata a cui non manca davvero nulla. In più, lo sconto di oltre un terzo sul prezzo di listino lo rende anche irresistibile.

Samsung Galaxy A23 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A23 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Samsung Galaxy A23 5G è il Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB acquistando a parte la scheda microSD.

Il display è di tipo LCD con risoluzione FHD e misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente e il tutto è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro sono stati posti quattro sensori fotografici: il principale da 50 MP dotato di stabilizzatore ottico (OIS) un plus in questa fascia di prezzo, poiché non sempre è reso disponibile; un sensore ultra grandangolare da 5 MP e una coppia di sensori da 2 MP ciascuno per macro e profondità. La fotocamera anteriore incastonata nel notch a V, utile per autoscatti o per videochiamate è da 8 MP.

Le connessioni oltre al 5G includono l’NFC utile per i pagamenti contactless e per la lettura dei chip di card elettroniche come la CIE e il jack da 3,5 millimetri per gli auricolari con filo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 25W.

Samsung Galaxy A23 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A23 5G ha un prezzo di listino di 349,90 euro che rispecchia pienamente la scheda tecnica e la qualità dei materiali. Ma l’offerta Amazon in corso cambia tutto e con lo sconto di oltre un terzo che porta il prezzo finale a 227 euro (-35%,-122,90), il Samsung Galaxy A23 5G diventa un dispositivo conveniente e con un prezzo che saprà convincere anche i più indecisi.

