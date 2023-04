Samsung Galaxy A34 5G incredibile: il prezzo scende ancora

Per chi cerca uno smartphone di fascia media l’offerta non maca di certo: quel che manca, quasi sempre, è la convenienza. Tanti i telefoni a disposizione sul mercato, pochi quelli che si distinguono per qualità o per rapporto prezzo-caratteristiche. Bisogna cercare tra le offerte, come al solito, e ogni tanto si trovano offerte quasi incredibili.

Come quella in corso su Samsung Galaxy A34 5G, arrivato in Italia appena un mese fa e messo in sconto su Amazon pochi giorni dopo. Oggi questo device è oggetto di un nuovo sconto, che fa letteralmente crollare il prezzo con un taglio di oltre 100 euro. Sconti del genere si vedono, di solito, su dispositivi con parecchi mesi alle spalle e non sui telefoni nuovo, anzi nuovissimi, come il Samsung Galaxy A34 5G.

Samsung Galaxy A34 5G – MediaTek Dimensity 1080- Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A34 5G: caratteristiche tecniche

Il processore che si trova a bordo del Samsung Galaxy A34 è il MediaTek Dimensity 1080 mentre i tagli di memoria disponibili sono 8/256 GB e 6/128 GB. In entrambi i casi l’utente può espandere la memoria di archiviazione fino a 1 TB, con scheda microSD.

Il display misura 6,6 pollici, ed è il classico ottimo Super AMOLED prodotto dalla stessa Samsung, in questo caso con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e lettore per le impronte digitali è integrato nel pannello. A proteggerlo c’è un altrettanto classico vetro Corning Gorilla Glass 5, mentre la fotocamera frontale è in un notch a U.

Il comparto fotografico posteriore ha la tipica disposizione a semaforo verticale dei Samsung, ed è infatti composto da tre sensori: una fotocamera principale da 48 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico, una ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e una macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore è da 13 MP (f/2.2).

Il SoC MediaTek Dimensity 1080 integra il modem 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2. A queste connessioni Samsung ha aggiunto il chip NFC per i pagamenti contactless, ma non anche una presa per il jack da 3,5 millimetri per le cuffiette. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 25W.

Infine, il dispositivo è certificato IP67 e dunque molto resistente alla polvere e a anche a brevi immersioni in acqua.

Samsung Galaxy A34: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy A34 è un dispositivo recentissimo, approdato in Italia esattamente un mese fa al prezzo di listino di 469,90 euro per la versione con più memoria (8/256 GB). Indubbiamente un prezzo elevato, ma tutti sappiamo che Samsung porta sul mercato solo dispositivi di qualità, ad un prezzo superiore alla media.

Ma a sorpresa arriva la proposta di Amazon, che già pochi giorni fa aveva tagliato il prezzo di questo dispositivo e adesso lo fa nuovamente, portando il Samsung Galaxy A34 al prezzo finale di 365,05 euro (-22%, -104,85 euro). A questo prezzo il Galaxy A34 è uno di quegli smartphone da prendere senza dubbi.

Samsung Galaxy A34 5G – MediaTek Dimensity 1080- Versione 8/256 GB