Samsung Galaxy A52 si preannuncia come un ottimo smartphone medio gamma per chi preferisce affidarsi al brand coreano e accetta di pagare un po’ di più rispetto a un dispositivo cinese: il nuovo device di fascia media è ormai in arrivo con un buon rapporto prezzo/caratteristiche.

Sarà disponibile in due versioni: una 4G LTE e l’altra 5G. A fare la differenza, oltre alla compatibilità con una rete o l’altra, sarà anche il SoC e, ovviamente, il prezzo. Probabilmente il modello 5G arriverà sul mercato un po’ dopo, mentre per il Galaxy A52 standard non si dovrà aspettare oltre la fine di marzo. Ecco quindi le caratteristiche tecniche, non ancora confermate del tutto ma quasi certe, di Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy A52 sarà un dispositivo con uno schermo da 6,5 pollici Super AMOLED, con refresh rate massimo di 90 Hz e risoluzione FHD+. Il display sarà di tipo Infinity-O (cioè con un piccolo notch a foro in alto al centro) con sensore di impronta integrato.

Il processore dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 720G, SoC medio dell’anno scorso con un ottimo rapporto tra prestazioni e consumi di energia, ma senza il 5G. La memoria RAM sarà da 6/8 GB, lo spazio di archiviazione sarà da 128/256 GB.

Le fotocamere posteriori saranno quattro, di ottima qualità: sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, macro da 5 MP e sensore di profondità da 5 MP. Con un comparto fotografico di questo tipo sarà possibile ottenere buoni scatti in quasi ogni situazione. Per i selfie, invece, c’è la frontale da 32 MP.

La batteria, infine, sarà da 4.500 mAh con ricarica veloce (ma non velocissima) da 24 Watt. Il prezzo di Samsung Galaxy A52 partirà da circa 330-350 euro.

Samsung Galaxy A52 5G: caratteristiche e prezzo

L’arrivo di Samsung Galaxy A52 in versione 5G è previsto per qualche settimana rispetto alla versione LTE dello stesso smartphone, ma parliamo comunque di primavera 2021.

L’unica vera differenza tra i due dispositivi è che il Galaxy A52 5G sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 750G, leggermente più potente del 720G (un guadagno di circa il 15%, a fronte di consumi minori).

Il SoC Snapdragon 750G integra il modem 5G, permettendo la connessione alla rete veloce. Il prezzo, però, sale di qualche decina di euro: Samsung Galaxy A52 5G costerà circa 390 euro.