Samsung Galaxy A52s in offerta a un prezzo speciale al minimo storico

La famiglia di smartphone Samsung non è fatta solo dai Galaxy S, ma ci sono altre decine di dispositivi ugualmente interessanti e che hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio sono i Galaxy A, che si posizionano nella fascia intermedia di mercato e che molto spesso hanno caratteristiche da veri top di gamma. Un esempio è il Galaxy A52s, smartphone medio di gamma che strizza l’occhio a cellulari con performance più elevate. Oggi lo smartphone Samsung è anche in offerta speciale su Amazon a un prezzo di 299€, con uno sconto di ben il 23% su quello di listino. Si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Il Galaxy A52s è uno smartphone molto interessante, con una scheda tecnica equilibrata e che lo rende uno dei dispositivi più affidabili in questa categoria di prezzo. Grazie alla presenza del processore Snapdragon 778G ha anche il supporto al 5G. Samsung ha puntato molto anche sul comparto fotografico: nella parte posteriore trovano posto ben quattro sensori, tra cui la fotocamera principale da 64 Megapixel. Da non sottovalutare nemmeno la batteria da 4500mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo standard. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone per il 2022, il Galaxy A52s è sicuramente una delle opzioni da tenere in considerazione, soprattutto con un prezzo inferiore ai 300€.

Samsung Galaxy A52s: caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica equilibrata che strizza l’occhio agli smartphone top di gamma. Così possiamo riassumere le caratteristiche tecniche del Galaxy A52s che si candida a essere uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo nella fascia di prezzo sotto i 300€.

Partiamo con lo schermo. Il display dello smartphone Samsung ha una diagonale da 6,5” con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz per avere la massima fluidità mentre si gioca. Sotto la scocca trova il chipset Snapdragon 778G, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una microSD da acquistare separatamente.

Uno dei punti forti dello smartphone Samsung è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 64 Megapixel, supportata da un sensore grandangolare da 12 Megapixel, e da due obiettivo da 5 Megapixel per gli scatti macro e per la profondità. Presente anche la stabilizzazione ottica dell’immagine che elimina l’effetto “mosso” dalle immagini con poca luce. Non mancano delle modalità di scatto ad hoc per pubblicare immagini e video divertenti sui social.

La batteria è da 4500mAh e permette di utilizzare lo smartphone per due giorni senza troppi patemi. C’è anche il supporto alla ricarica rapida a 25W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Disponibile anche la modalità “Game Booster” che permette di avere prestazioni più elevate mentre si gioca.

Samsung Galaxy A52s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super offerta quella che riguarda il Galaxy A52s, disponibile su Amazon a un prezzo di 299€. Lo sconto è di ben il 23%, uno dei più elevati disponibili in questo momento sulla piattaforma di e-commerce per uno smartphone. Acquistando adesso il risparmio netto sul prezzo di listino è superiore ai 90€. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

