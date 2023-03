Samsung Galaxy Buds Live, mai viste a questo prezzo così basso

Non tutti gli auricolari true wireless sono uguali, ma ci sono diversi modelli e sostanzialmente due grandi categorie: le cuffiette con gommino (in-ear) e senza gommino (over-ear). Le prime hanno la riduzione del rumore ed entrano dentro l’orecchio, le seconde non hanno la riduzione del rumore e si appoggiano semplicemente.

Per i più esigenti però c’è un terzo tipo: le "open-type", con ANC ma senza gommino. Il modello più famoso in questa categoria? Di sicuro i Samsung Galaxy Buds Live, prodotti di alta gamma pensati proprio a chi non ama la sensazione di orecchio tappato derivante dai gommini. Sono ottime cuffiette, ma costano parecchio e quindi ben venga l’offerta di Primavera su Amazon che, letteralmente, abbatte il prezzo di questi auricolari TWS.

Samsung Galaxy Buds Live – Cuffiette con ANC – Design Open Type

Samsung Galaxy Buds Live: come sono fatti

Leggerezza e comodità, ma senza rinunciare alla qualità: questi i tratti distintivi degli auricolari ergonomici Samsung Galaxy Buds Live. Difatti ogni cuffietta pesa 5,6 grammi, ha driver da 12 millimetri e tre microfoni che servono anche per la cancellazione attiva del rumore (ANC). Le Galaxy Buds Live hanno la forma a bottone o a fagiolo, si appoggiano nell’orecchio ma non si incastrano dentro perché non hanno il gommino in silicone a forma di cupoletta.

Tuttavia, restano in posizione anche durante una passeggiata o mentre chi le indossa sta correndo, anche se inizialmente sembrerebbe che debbano cadere da un momento all’altro.

Sono infatti cuffiette "open-type", quindi parte del rumore esterno riesce a passare dentro l’orecchio e la riduzione del rumore è meno completa rispetto a quella che si ha con le cuffiette in-ear (cioè con gommino). Non è un difetto, ma una scelta tecnica di Samsung che dedica questo modello a tutti gli utenti che non amano le in-ear perché le trovano troppo scomode e non sopportano la sensazione di orecchio tappato.

Le Galaxy Buds Live sono dotate di una batteria da 472 mAh posta all’interno della custodia, mentre ogni auricolare ha una batteria da 60 mAh. Secondo le specifiche del produttore, questa carica è sufficiente per 6 ore di ascolto senza ANC. Con la carica presente nella custodia l’autonomia sale a 21 ore, mentre con 5 minuti di ricarica si guadagna un’ora di ascolto.

Galaxy Buds Live: l’offerta Amazon

I Samsung Galaxy Buds Live sono auricolari di gamma alta, con un design unico e prodotti con i migliori materiali e con la classica cura costruttiva di Samsung. Il prezzo di listino di 189 euro rispecchia totalmente queste caratteristiche, quindi non può essere considerato eccessivo, anche se è oggettivamente alto.

Le Offerte di Primavera di Amazon però abbattono il prezzo ed è possibile indossarle acquistandole a 59 euro (-69%, -130 euro) ma bisogna fare presto perché questa promozione si chiude oggi alle 23:59. L’offerta è valida solo sul colore Mystic Blue (blu elettrico).

