Arriva un nuovo medio: Samsung Galaxy M34 5G

Samsung prepara il debutto del nuovo medio gamma Galaxy M34 5G, in arrivo in India e poi in Europa, ecco caratteristiche e prezzo

La gamma di smartphone Samsung sta per registrare un’interessante novità per la fascia media: in arrivo c’è il nuovo Samsung Galaxy M34 5G. Lo smartphone sarà svelato a breve in India, mercato di riferimento per i Galaxy M.

Il dispositivo dovrebbe arrivare anche in Europa, come già avvenuto con il suo diretto predecessore, il Galaxy M33 5G. In attesa del debutto ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy M34 5G è oggi protagonista di un nuovo leak che anticipa buona parte della scheda tecnica.

Samsung Galaxy M34 5G: le caratteristiche tecniche

A fornire le prime informazioni sul nuovo Galaxy M34 è il leaker Abhishek Yadav. Stando a quanto rivelato in queste ore, lo smartphone avrà un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Il display dovrebbe avere un notch, proponendo un design analogo ad altri Galaxy M. Lo smartphone sarà gestito dal SoC MediaTek Dimensity 1080, recentemente rinominato da MediaTek come Dimensity 7050 e già utilizzato dal Galaxy A34 5G, disponibile da alcuni mesi anche in Italia.

Il chip sarà affiancato da un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 25W. Tra le specifiche ci sarà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 5 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore sarà da 13 Megapixel.

A completare la scheda tecnica ci sarà il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.3 e una porta USB-C 2.0. Lato software, invece, troveremo Android 13 personalizzato dall’ultima versione della One UI. Il leak di oggi anticipa anche il peso (199 grammi) e lo spessore del nuovo smartphone (8,2 mm). Come avviene anche per altri Galaxy M, la scocca dovrebbe essere realizzata in policarbonato.

Prezzo e data di lancio del Samsung Galaxy M34 5G

Per il momento, Samsung non ha ancora rivelato alcun dettaglio sul progetto. La versione indiana di Amazon, però, ha già pubblicato un mini sito dedicato al nuovo Galaxy M34, segno che il debutto è molto vicino. Il lancio ufficiale, per l’India, potrebbe avvenire, quindi, tra fine giugno e il mese di luglio. Un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo mid-range dovrebbe avere un listino più alto del suo predecessore, arrivando sul mercato con un prezzo di partenza di circa 25 mila rupie, pari a circa 280 euro. Il (probabile) debutto in Europa potrebbe, invece, concretizzarsi nel corso dell’estate, tra agosto e inizio settembre. L’attuale Galaxy M33 5G in Italia ha un prezzo di listino di 339 euro (ma lo street price è da tempo inferiore ai 300 euro).