Samsung Galaxy M53 5G ufficiale: è un buon medio con fotocamera da 108 MP

Samsung ha presentato un nuovo smartphone di fascia media: è il Samsung Galaxy M53 5G e ha come caratteristica peculiare la fotocamera principale da 108 MP. Samsung, fino a oggi, aveva riservato i sensori a risoluzione così alta per i modelli di fascia superiore, mentre questo M53 5G, tecnicamente, è molto simile all’A73 5G presentato il mese scorso.

Da notare, poi, che l’azienda sudcorena non ha organizzato nessun tipo di evento (neanche online) per annunciare l’arrivo di questo nuovo dispositivo sul mercato. Il Samsung Galaxy M53 5G dunque, sbarca ufficialmente ma senza troppi clamori nella fascia media, dove troverà una lunghissima fila di concorrenti cinesi ad aspettarlo con il coltello tra i denti. M53 5G li sfiderà proprio con la fotocamera, oltre che con la forza del brand ma, come per tutti i telefoni nella fascia in questione, riuscirà a vincere solo se verrà proposto ad un prezzo corretto. Su questo dettaglio, però, al momento Samsung tace.

Samsung Galaxy M53: caratteristiche tecniche

Com’è noto Samsung non dichiara mai quale processore adotti per i suoi telefoni. Detto ciò, e dalle specifiche tecniche del chip dichiarate dalla stessa casa madre (8 core a 2,4 GHz), presumibilmente a bordo del Samsung Galaxy M53 c’è il chip Exynos 1280 oppure il MediaTek Dimensity 900.

Oppure entrambi, in base al mercato di destinazione come spesso fa Samsung. Ad accompagnare il processore ci sono 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB.

Il display di Samsung Galaxy M53 è un Super AMOLED+ da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la telecamera selfie da 32 MP alloggiata nel foro centrale.

Sul retro, invece, troviamo il modulo con quattro fotocamere e un flash LED separato. Il modulo contiene quattro sensori: principale da 108 MP con apertura f/1.8 seguito da un sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 e un quarto sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4.

Samsung Galaxy M53 ha una batteria da 5.000 mAh con una ricarica da 25W, ma il caricabatterie non sarà incluso nella confezione. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

Samsung Galaxy M53: prezzo e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M53, come già accennato, è stato presentato in sordina: al momento non sono state rese note né le date di commercializzazione sui vari mercati e né il prezzo.

Il Samsung Galaxy A72 dell’anno scorso, con chip Qualcomm Snapdragon 720G 4G, è stato lanciato con un prezzo di listino di ben 499 euro.