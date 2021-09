Samsung Galaxy S21+: come pagarlo molto di meno

La gamma Samsung Galaxy S21 è stata una delle più evolute e ricercate del 2021: ottimo schermo Dynamic AMOLED, luminosissimo e a 120 Hz, processore potente e 3 fotocamere di ultima generazione unite ad un design che non passa inosservato, come da tradizione Samsung, sono le caratteristiche che hanno reso questi smartphone diversi da tutti gli altri. Anche nel prezzo: i Samsung Galaxy S21 costano, e pure parecchio.

L’ondata di top di gamma cinesi, guidata da Xiaomi con tutti i suoi smartphone di alta gamma 2021 dal prezzo competitivo, hanno spostato quest’anno l’interesse di molti potenziali acquirenti permettendo al colosso di Pechino di scavalcare Samsung nella classifica mondiale dei produttori di telefoni cellulari. Ma non ha tolto nulla alla qualità degli S21, che restano comunque un punto di riferimento anche se, anche causa crisi di liquidità in molte famiglie, questi smartphone hanno venduto meno del previsto. Anche per questo, in attesa del lancio di Galaxy S22 a gennaio, periodicamente è possibile trovare alcuni modelli di Galaxy S21 in offerta su Amazon. Ce n’è uno, in particolare, che al momento è un affare imperdibile: è il Samsung Galaxy S21+ 5G, ma di un determinato colore, con uno sconto del 24%.

Samsung Galaxy S21+ 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S21+ 5G è ormai ben noto agli appassionati del marchio coreano: dopo l’Ultra è il Galaxy S21 più potente di tutti e quello più dotato dal punto di vista hardware. E’ uno smartphone con connettività 5G completa, sia mmWave che Sub-6 GHz, con schermo da 6,7 pollici protetto da un ottimo vetro Gorilla Glass Victus.

Si tratta di un pannello prodotto dalla stessa Samsung, un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 2400×1400 pixel, 120 Hz di refresh, HDR10+, 1300 nit di luminosità. Sul mercato internazionale, anche in Italia, è arrivata la versione con processore Exynos 2100 e 8 o 12 GB di RAM, accompagnati da 128, 256 o 512 GB di memoria di archiviazione.

Ottimo il comparto fotografico posteriore, formato da una ultragrandangolare da 12 MP, una grandangolare da 12 MP e una fotocamera da 64 MP con teleobiettivo che in modalità ibrida arriva fino a 30X. La fotocamera frontale è una 10 MP grandangolare, in grado di registrare video selfie a 4K e 60 fps. Molto buona anche la batteria, da 4800 mAh.

Samsung Galaxy S21+ 5G: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy S21+ 5G è stato uno delle più credibili alternative a iPhone 12, da quando è stato lanciato a gennaio 2021 ad oggi. Si tratta di un telefono di alta gamma, decisamente premium anche nel prezzo di partenza: 1.079 euro sil sito di Samsung.

Oggi, però, su Amazon è disponibile in offerta il Samsung Galaxy S21+ 5G in versione 8/256 GB: dal prezzo di listino di 1.129 euro si scende a 859 euro (-270 euro, -24%).

TSamsung Galaxy S21+ 5G – Versione 8/256 GBcolore Phantom Black

L’unico limite di questa offerta è che il prezzo è riferito al solo colore nero (Phantom Black), che però è anche molto bello. Ma a questo limite si contrappone un ulteriore vantaggio, oltre al corposissimo sconto: chi compra il Galaxy S21+ ha diritto a 50 euro di sconto su Galaxy Buds Pro, Buds2, Buds Live o su Samsung Galaxy Watch4.

Infine, ultimo vantaggio da non sottovalutare mai, questo telefono è venduto e spedito da Amazon.