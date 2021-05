Samsung Galaxy S22 avrà lo zoom continuo e un nuovo chip

Galaxy S22 Ultra arriverà il prossimo anno ma sta già facendo parlare di sé grazie ad alcuni interessanti leak rivelati nelle ultime ore. Il prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana avrà a disposizione uno zoom continuo, legato a una fotocamera rivista e corretta, e una GPU più potente e completamente rinnovata.

Nonostante il modello attuale, Galaxy S21 Ultra, possa contare su una delle migliori fotocamere attualmente disponibili nel mondo degli smartphone, quella che comparirà sulla versione del prossimo anno potrà darle filo da torcere grazie alle novità tecniche previste dal tipster Ice Universe. Se dovessero essere confermate le anticipazioni, la nuova fotocamera posteriore potrebbe addirittura superare le prestazioni delle lenti attuali, basate su una struttura fissa e, quindi, senza la libertà di movimento, che dovrebbe invece fare capolino sul nuovo modello. Per non parlare della GPU, il chip grafico, capace di una gestione delle immagini di altissimo livello.

Galaxy S22 Ultra, come sarà la nuova fotocamera

Secondo le informazioni di Ice Universe, la fotocamera del Galaxy S22 sfrutterà un meccanismo che consente il movimento libero da 3x a 10x degli elementi, proprio come accade nelle normali fotocamere digitali. La metodologia riprenderà in parte quanto già visto sulla fotocamera periscopio di Sony Xperia 1 III, ferma però a due livelli di ingrandimento fisso, a 3x e 4.4x.

Con il movimento degli elementi, la fotocamera del modello S22 potrebbe regalare grandi soddisfazioni, offrendo una qualità e una definizione dell’immagine a ogni livello di ingrandimento. In questo modo, dunque, Samsung avrebbe l’occasione dire addio anche ai minimi difetti dovuti al normale utilizzo delle lenti a livelli di zoom non nativi.

Galaxy S22 Ultra, nuova GPU potenziata

Il modello 2022 porterà una ventata di rinnovamento anche dal punto di vista della GPU. Infatti, il processore Exynos 2200 avrà l’opportunità di sfruttare la GPU AMD Radeon Mobile. Secondo le prime voci in merito, la GPU in questione sarebbe in grado di garantire prestazioni particolarmente elevate, anche superiori a quelle offerte dal chip di Apple A14 Bionic.

Galaxy S22 Ultra, cambia anche la cam frontale

Si tratta di un dettaglio ma sicuramente non è trascurabile. Infatti, anche il display del nuovo smartphone porterà con sé – se confermata – un’importante rivoluzione: si tratta della fotocamera nascosta sotto lo schermo, soluzione che eviterebbe la presenza del punch hole a cui siamo normalmente abituati per un pannello completamente integro sull’intera superficie.

Sono dunque molte le novità in arrivo che, se dovessero essere confermate, potrebbero fare di questo nuovo dispositivo Samsung un’ottima evoluzione di un modello già soddisfacente. Non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi per sapere di più sul suo futuro.