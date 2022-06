La serie Samsung Galaxy FE, nota per essere la Fan Edition del top di gamma dell’anno in corso, ma con un prezzo più accessibile, è stata lanciata da un paio di anni e ha subito ottenuto un grande successo. Esattamente nel settembre del 2020 ha esordito sul mercato globale Samsung Galaxy S20 FE e proprio in quel periodo Samsung, cogliendo la palla al balzo e cavalcando l’entusiasmo dei suoi clienti, annunciò che ci sarebbe stata una versione FE ogni anno, poco dopo la presentazione dei top di gamma.

Ma nel 2021 molte cose non sono andate per il verso giusto. Nel pieno della seconda ondata della Pandemia da Covid-19 e con la crisi dell’approvvigionamento dei chip, il Samsung Galaxy S21 FE (in foto) che era stato annunciato per la primavera-estate, ha visto la luce solo nel gennaio 2022. Samsung non ha mai chiarito i motivi di questa travagliata presentazione, ma si suppone che abbia a che fare con la mancanza di dispositivi elettronici, tra cui i chip. Negli ultimi giorni, poi, ha iniziato a circolare l’ipotesi (quasi una certezza, a dire il vero) dell’arrivo imminente di un Galaxy S21 FE "bis" con un chip meno potente e connessione solo 4G. In ogni caso, qualche settimana dopo l’uscita del Galaxy S20 FE, a febbraio è arrivata sul mercato anche la serie Galaxy S22. Evento che ha gettato nell’ombra proprio il tanto atteso e presto dimenticato Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S22 FE: è stato cancellato

Gli esperti di Sammobile, il sito dedicato a tutti i fan di Samsung nel mondo, riferiscono di avere intercettato notizie secondo cui Galaxy S22 FE non vedrà mai la luce, poiché è stato cancellato.

Per suffragare questa informazione riferiscono che, in base alle loro ricerche, il numero in codice che contraddistingueva il Samsung Galaxy S22 FE presso gli organismi di accreditamento, il SM-S900 non esiste più e ogni sua debole traccia è stata persa.

Da rimarcare che lo scarso anno e in questo stesso periodo, già parlavamo del Samsung Galaxy S21 FE poiché i vari leakers già mostravano le anteprime della scheda tecnica del nuovo telefono. Così some impazzavano sui canali più accreditati i vari rendering.

A distanza di un anno, oggi, dalla Corea del Sud non giunge alcun indizio che suggerisca l’esistenza del Galaxy S22 FE. Sembra così che Samsung sia pronta, dopo appena due anni, a accantonare il progetto FE.

Samsung Galaxy S22 FE: perché non si farà

Le ipotesi al vaglio degli esperti circa le motivazioni che avrebbero spinto Samsung a cancellare un progetto importante come il Galaxy S22 FE sono diverse.

Innanzitutto Samsung potrebbe aver valutato come difficoltoso il posizionamento di un dispositivo più vantaggioso per l’acquirente che per il produttore, come il Galaxy S22 FE, all’interno della sua gamma. Ma forse per Samsung il gioco non vale la candela: perché offrire quasi un top di gamma a un prezzo da dispositivo medio?