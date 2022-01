Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe arrivare tra 3 mesi

Ormai manca davvero molto poco ed il 9 febbraio avremo modo di apprezzare tutte le novità del 2022 introdotte da Samsung. Infatti, è stato ufficializzato l’evento Galaxy Unpacked, nel corso del quale dovrebbero debuttare i nuovi smartphone della serie Galaxy S22 e i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S8.

Il telefono più atteso non può che essere il Galaxy S22 Ultra, lo smartphone definitivo che farà uso del pennino e avrà la dotazione migliore di tutta la gamma. Il suo successo potrebbe causare dei problemi a Samsung, a causa delle difficoltà nella consegna in breve tempo di tutte le unità acquistate nel primo periodo. Secondo quanto riferito dal leaker Dohyun Kim, nella peggiore delle ipotesi, ci vorranno diversi mesi per soddisfare le richieste di tutti gli utenti. Anche se la notizia va presa con le pinze, ciò potrebbe spingere il colosso coreano a rivedere i propri piani e a ritardare il lancio di S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra, quando arriva

Il debutto della serie Galaxy S22 è imminente ma, come riferisce il leaker Dohyun Kim in un tweet, la domanda per lo smartphone potrebbe essere talmente alta che ci vorranno almeno tre mesi per consegnare tutte le unità richieste.

Questo è chiaramente lo scenario peggiore, ma al momento non sembra che Samsung intenda posticipare la presentazione di Galaxy S22 Ultra. Quindi, il top di gamma dovrebbe essere svelato regolarmente il 9 febbraio nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2022.

Molti ricorderanno cosa è avvenuto lo scorso anno con Galaxy Z Fold3, pieghevole di Samsung che è stato così popolare da provocare dei ritardi nella consegna di circa un mese. Tuttavia, lo scorso anno ci sono stati tanti problemi nella catena di approvvigionamento e la situazione dovrebbe essere cambiata.

Samsung Galaxy S22 Ultra, com’è fatto

Nelle scorse settimane sono trapelate così tante informazioni che sembra ormai chiaro come sarà fatto il nuovo Galaxy S22 Ultra. Il dispositivo dovrebbe raccogliere l’eredità della serie Note ed utilizzare la S-Pen per le annotazioni sul display.

Lo smartphone Samsung dovrebbe adottare il nuovo chipset proprietario Exynos 2200 in Europa e il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sul mercato statunitense e fare affidamento sul sistema operativo Android 12 con interfaccia grafica One UI 4.

Per quanto riguarda il display, si ipotizza un pannello Super AMOLED di 6,8 pollici di tipo punch-hole, con alta risoluzione e frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz. La fotocamera posteriore, invece, dovrebbe essere composta di quattro sensori, con la riproposizione sul lato posteriore di un obiettivo primario di 108 megapixel, esattamente come Samsung Galaxy S21 Ultra.

Secondo gli ultimi rumor, il prezzo europeo della variante 12/512 GB di Galaxy S22 Ultra potrebbe essere di 1.449 euro.